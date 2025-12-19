Política

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, será candidato al Senado por el movimiento de Abelardo de la Espriella; ¿está o no inhabilitado?

Con el número 12, en la lista de Salvación Nacional, Beltrán aspira a llegar al Legislativo. Asegura que no tiene inhabilidad alguna para ser elegido a ocupar una curul en el Congreso.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 12:26 p. m.
Jaime Andrés Beltrán Alcalde de Bucaramanga
Jaime Andrés Beltrán Alcalde de Bucaramanga Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El Movimiento Salvación Nacional, del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, oficializó en un comunicado de prensa la candidatura del exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán al Senado de la República para las elecciones de 2026.

Una movida de último minuto con la que la colectividad busca ampliar su presencia nacional y fortalecer un discurso centrado en orden, institucionalidad y respaldo a la Fuerza Pública.

Beltrán, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección como alcalde por doble militancia, ha sido denominado como el Bukele colombiano debido a sus posturas de estricta derecha.

El anuncio fue hecho a través de un comunicado en el que el movimiento destacó la llegada de Beltrán como un “fortalecimiento clave” de su proyecto político, al considerar que su trayectoria en la administración pública aporta experiencia y resultados concretos a una propuesta legislativa que, según señalaron, defiende la legalidad, la autoridad legítima y la seguridad jurídica.

En el texto, Salvación Nacional subrayó el paso de Beltrán por la Alcaldía de Bucaramanga, donde fue reconocido por su énfasis en seguridad ciudadana y su discurso de mano firme frente a la criminalidad.

Beltrán confirmó su aspiración al Senado a través de un mensaje publicado en redes sociales. En él agradeció la invitación del movimiento y de su líder, Abelardo de la Espriella. Además, aseguró que su llegada al Congreso busca aportar soluciones desde el Legislativo para enfrentar lo que calificó como la fragmentación del país.

Jaime Andrés Beltrán Alcalde de Bucaramanga Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“El reto es liderar soluciones desde el Congreso para sacar a Colombia de la fragmentación, defendiendo la institucionalidad, la Fuerza Pública y los principios y valores que representan a las familias colombianas”, señaló el exalcalde. Añadió que su experiencia en la administración pública le permite asumir los desafíos actuales con una visión práctica y ejecutiva.

Desde Salvación Nacional reiteraron su respaldo a un proyecto político que calificaron como serio y coherente, y afirmaron que la llegada de Beltrán refuerza su apuesta por consolidar una alternativa legislativa enfocada en la defensa de la democracia, la libertad y los valores tradicionales.

Abelardo de La Espriella
Abelardo de la Espriella. Barranquilla Noviembre 13 de 2025. Foto: Juan Carlso Sierra-Revista Semana. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA.

Ahora, pese a que Beltrán quedó inscrito con el número 12 en la lista de Salvación Nacional para aspirar al Senado, expertos juristas aseguran que podría configurarse una inhabilidad debido a su reciente paso por la Alcaldía de Bucaramanga y su militancia en el partido Justa Libres.

No obstante, otra corriente de expertos asegura que Beltrán no está inhabilitado porque lo que hizo el Consejo de Estado al anular su elección fue retrotraer todos los efectos derivados de dicho cargo, es decir, es como si Beltrán jamás hubiera sido alcalde.

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.
Ya arrancó la carrera por las curules en el Senado de la República. Foto: El País

Frente a esto, el ahora candidato al Senado aseguró que: “No hay inhabilidad en absoluto, porque lo que hacen es retraer completamente de lo que fue la Alcaldía; hay un desafío y es hacia delante. Lo que digo es que el partido Salvación Nacional nos abre las puertas y tenemos toda la confianza, pero la libertad para avanzar en el reto que se viene”.

