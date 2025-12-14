Suscribirse

Cristian Portilla, exasesor de Jaime Andrés Beltrán, es el nuevo alcalde de Bucaramanga

Portilla recibió el apoyo mayoritario en las elecciones atípicas que se adelantaron este domingo.

Redacción Semana
14 de diciembre de 2025, 9:51 p. m.
Cristian Portilla, candidato a las elecciones atípicas en Bucaramanga
Cristian Portilla fue elegido este domingo como el nuevo alcalde de Bucaramanga. | Foto: cortesía

Cristian Fernando Portilla Pérez, exasesor de Jaime Andrés Beltrán Martínez, fue elegido este domingo 14 de diciembre como el nuevo alcalde de la ciudad de Bucaramanga.

Tan solo 43 minutos después del cierre de las urnas en las elecciones atípicas que se adelantaron este domingo, Portilla registró la mayoría del apoyo electoral.

Con el 99,64 % de las mesas informadas, Portilla Pérez registró 63.317 votos, superando a Carlos Enrique Bueno Cadena, quien obtuvo —según el boletín número 10— 26.208.

Por su parte, el exconcejal bumangués Edinson Fabián Oviedo Pinzón (Nuevo Liberalismo) obtuvo 20.640 votos, mientras que Humberto Salazar García (Pacto Histórico) ocupó el cuarto lugar con 15.299.

Gracias a los esfuerzos de la alcaldía de Jaime Andrés Beltrán, la inseguridad y los delitos en Bucaramanga han disminuido considerablemente.
Jaime Andrés Beltrán, alcalde destituido de Bucaramanga por doble militancia. | Foto: Cortesía Alcaldía de Bucaramanga

El boletín registró 5.380 votos en blanco; 1.330 votos nulos y 473 votos no marcados.

Portilla Pérez, abogado de profesión, fue secretario privado de Jaime Andrés Beltrán, siendo parte de su equipo de comunicaciones en la campaña de 2023.

Se postuló a estas elecciones atípicas —convocadas después que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia— por la coalición Con Paso Firme Bucaramanga Avanza, integrada por el Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical.

“Gracias a Dios”

Tras conocer los resultados, Cristian Portilla publicó un emotivo mensaje en su cuenta de X (@Cportilla40), celebrando los resultados.

“Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento”, posteó.

Contexto: Jaime Andrés Beltrán compite por nuevo cargo tras salir de la Alcaldía de Bucaramanga. Así está la puja

“Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde”, añadió.

Igualmente, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, celebró la elección de su exasesor.

“Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Felicidades, hermano. Eres el nuevo alcalde de la ciudad más bonita de Colombia. Es el momento de seguir avanzando", señaló el exmandatario en su cuenta @soyjaimeandres.

