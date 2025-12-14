Cristian Portilla, exasesor de Jaime Andrés Beltrán, es el nuevo alcalde de Bucaramanga

Cristian Fernando Portilla Pérez, exasesor de Jaime Andrés Beltrán Martínez, fue elegido este domingo 14 de diciembre como el nuevo alcalde de la ciudad de Bucaramanga.

Tan solo 43 minutos después del cierre de las urnas en las elecciones atípicas que se adelantaron este domingo, Portilla registró la mayoría del apoyo electoral.

Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde 🙏🏻🇬🇫 pic.twitter.com/CtEC1iZJRg — Cristian Portilla (@Cportilla40) December 14, 2025

Con el 99,64 % de las mesas informadas, Portilla Pérez registró 63.317 votos, superando a Carlos Enrique Bueno Cadena, quien obtuvo —según el boletín número 10— 26.208.

Por su parte, el exconcejal bumangués Edinson Fabián Oviedo Pinzón (Nuevo Liberalismo) obtuvo 20.640 votos, mientras que Humberto Salazar García (Pacto Histórico) ocupó el cuarto lugar con 15.299.

Jaime Andrés Beltrán, alcalde destituido de Bucaramanga por doble militancia. | Foto: Cortesía Alcaldía de Bucaramanga

El boletín registró 5.380 votos en blanco; 1.330 votos nulos y 473 votos no marcados.

Portilla Pérez, abogado de profesión, fue secretario privado de Jaime Andrés Beltrán, siendo parte de su equipo de comunicaciones en la campaña de 2023.

Se postuló a estas elecciones atípicas —convocadas después que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia— por la coalición Con Paso Firme Bucaramanga Avanza, integrada por el Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical.

Culmina el 100 % del preconteo de votos de la elección atípica de alcalde de📍Bucaramanga.#Elecciones2025 pic.twitter.com/06GImkE5kp — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 14, 2025

Tras conocer los resultados, Cristian Portilla publicó un emotivo mensaje en su cuenta de X (@Cportilla40), celebrando los resultados.

“Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde”, añadió.

Igualmente, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, celebró la elección de su exasesor.