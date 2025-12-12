Cristian Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga: su historia y propuestas para la ciudad. Tiene el apoyo de Uribe y De La Espriella

PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA

Desde el 14 de octubre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio inicio al calendario para las elecciones atípicas en Bucaramanga, debido al fallo de nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán por el Consejo de Estado, una decisión que dejó a la ciudad en una incertidumbre institucional y afectó el avance que llevaba.

Desde ese momento, el camino para llegar a la Alcaldía no ha sido fácil para el candidato Cristian Portilla. El pasado 5 de diciembre el Consejo Nacional Electoral nuevamente se pronunció, esta vez sobre más de una veintena de demandas que pretendían argumentar supuestas inhabilidades del candidato para ejercer el cargo; sin embargo, por votación unánime los magistrados ratificaron la plena legitimidad de su candidatura. Finalmente, el pasado miércoles 10 de diciembre se ratificó la decisión en segunda instancia, dando por terminada la polémica.

El nivel de la guerra sucia que se ha levantado contra la campaña se ve reflejado en una de las demandas que, de acuerdo a la investigación del Metropolitano, medio de comunicación local de la capital santandereana, fue totalmente diseñada con inteligencia artificial. Además, para su argumentación jurídica expusieron sustento en sentencias inexistentes.

PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA “Estoy firme con Bucaramanga y por eso estoy firme con Jaime y con Cristian”, dijo Abelardo de la Espriella. | Foto: Jonatan Hurtado Hernández

A nivel nacional, Cristian Portilla ha recibido el espaldarazo de dos importantes figuras políticas. Una de ellas, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Cristian Portilla quiere hacer una gran alcaldía que le sirva a toda la ciudadanía. Jaime Andrés Beltrán ha sido un ejemplo de transparencia. En el Centro Democrático acompañamos a Jaime Andrés y hoy acompañamos a Cristian”, afirmó Uribe.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, importante figura emergente dentro de la contienda electoral por la Presidencia de 2026, acompañó a Portilla en el evento de cierre de su campaña, donde cerca de 10.000 bumangueses hicieron presencia para confirmar su respaldo. Desde allí, de la Espriella manifestó: “Necesitamos líderes con carácter, con corazón de tigre y con alma de fiera. Estoy firme con Bucaramanga y por eso estoy firme con Jaime y con Cristian, para hacer, por una inmensa mayoría, a Cristian alcalde de esta ciudad que merece seguir progresando”.

¿Quién es Cristian Portilla?

“Desde niño, una característica fundamental de Cristian ha sido su amor por la familia, de la unión con papá, mamá y su hermana en todos los momentos”, recordó su padre, Argemiro Portilla, quien sirvió al país muchos años como miembro de la Policía Nacional.

Por su parte, María Delia, su mamá, aún lo recuerda como el niño que jugaba con sus vecinos recorriendo los parques y las calles del barrio Manuela Beltrán. “Conozco a mi hijo como un hombre muy responsable y muy honesto. Él ha trabajado y luchado para ser lo que es hoy. Siempre ha formado empresas y ahora Dios le entregará la empresa más grande, Bucaramanga, para administrarla y sacar la cara por la ciudad. Sé que va a hacerlo muy bien”, dijo.

“Desde niño, una característica fundamental de Cristian ha sido su amor por la familia”, dijo Argemiro Portilla, padre del candidato Cristian Portilla. PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA | Foto: Jonatan Hurtado Hernández

“Desde niño aprendí a respetar la autoridad, porque en mi casa la autoridad se vivía con ejemplo, sacrificio y amor por los demás. Mi papá fue policía y me enseñó que servir a los otros es una forma de amar a Dios y a nuestra patria. Aprendí de él que la autoridad no se impone, se gana con carácter, disciplina y honestidad”, destacó Portilla. Tan es así, que la decisión de aceptar la candidatura a la Alcaldía la tomaron juntos, como familia.

Inició su vida profesional como locutor en las emisoras de Caracol Radio en Bucaramanga; luego se graduó como abogado de la Universidad Santo Tomás, después como especialista en Derecho Laboral y maestrante en Derecho al Trabajo, y ahora es un gran empresario a través de su firma de abogados.

Durante todo ese recorrido, la amistad con Jaime Andrés Beltrán ha sido clave. Primero como niños que compartían en la iglesia, luego como jóvenes con un liderazgo floreciente; más adelante con una importante labor de servicio social y comunitario que juntos desarrollaron por años en Bucaramanga y ahora con su proyecto de ciudad que los tiene unidos en estas elecciones.

Bucaramanga: avances en año y medio

En materia de seguridad, bajo el mandato de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga y con Cristian Portilla como su secretario privado, el primer gran resultado fue la desarticulación de 35 bandas criminales en solo año y medio. Además, la estrategia del Plan Candado dio resultados exitosos con la reducción del hurto en sus diferentes modalidades y la tasa de homicidio, que reportó la cifra más baja entre las capitales colombianas con un 6,84%, de acuerdo a informes de agosto de 2025.

Bucaramanga se ha posicionado como una de las ciudades más competitivas de Colombia. PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA | Foto: Jonatan Hurtado Hernández

Proyección para Bucaramanga en 2026

“No se trata de una persona, se trata de un proyecto de ciudad y es lo que estoy representando. Por lo tanto, no es un asunto de Cristian Portilla, es una visión para Bucaramanga”, afirmó el candidato, quien además destacó algunos de sus planes:

Seguridad: El Plan Candado retornará con mayor inversión en la Fuerza Pública, tecnología, drones y una estrategia para vincular a la ciudadanía. Dentro de ese contexto, revivir el decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en parques, escenarios deportivos y centros educativos para proteger a los menores de edad será el primer acto de gobierno de Portilla.

El Intercambiador de la 9 con 45 descongestionará y mejorará los flujos hacia el centro y articulará los corredores de mayor carga vehicular. PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA | Foto: Jonatan Hurtado Hernández

Infraestructura: Cristian Portilla tiene como meta continuar y ejecutar proyectos que ya están garantizados y son parte del Plan de Desarrollo, como es el caso de tres megaobras que cuentan con estudios, estructuración y viabilidad:

1. El Intercambiador de la 9 con 45, que descongestionará y mejorará los flujos hacia el centro, y articulará los corredores de mayor carga vehicular.

2. La ampliación de la 2W, obra estratégica que da continuidad a la Troncal Norte – Sur, para la movilidad metropolitana.

3. La conexión vial Diamante 2, proyecto que transformará la movilidad del sur, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la accesibilidad para miles de familias.

Competitividad: Se concibe no solo desde el plano turístico y de infraestructura, sino también desde el desarrollo empresarial. Para eso, la combinación de estrategias desde el IMEBU (Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga) y la Secretaría de Educación serán claves para la formación adecuada de los emprendedores.

Cada uno de estos planteamientos buscan proyectar a Bucaramanga a nivel nacional, después de enfrentar años de atraso y falta de liderazgo. “Estamos frente a la gran oportunidad de mostrarle a Colombia que Bucaramanga avanza y no retrocede”, concluyó Cristian Portilla.