Revolución del cacao en Santander. Al sector se le inyectarán más de 30.000 millones de pesos

Santander se ha consolidado durante años como uno de los principales productores de cacao del país. Sus cultivos abastecen mercados nacionales e internacionales y han contribuido a posicionar al cacao colombiano entre los más valorados por su calidad. Sin embargo, para buena parte de los productores, las mayores ganancias continúan concentrándose fuera de las fincas, en los procesos posteriores a la cosecha.

Con el propósito de cambiar esa dinámica, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) avanza en la estructuración de un proyecto que busca fortalecer la cadena productiva del cacao mediante infraestructura para almacenamiento, transformación y comercialización, con una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos.

La iniciativa contempla la construcción de hasta cuatro centros de acopio con capacidad para almacenar 400 toneladas cada uno, además de una planta de transformación que podría procesar hasta 6.000 toneladas de cacao al año para la elaboración de licor de cacao, manteca y chocolates especializados.

El proyecto busca que los productores de cacao participen en eslabones de mayor valor dentro de la cadena agroindustrial. Foto: Agencia de Desarrollo Rural - API

La propuesta beneficiará a cerca de 20.000 familias cacaoteras de municipios como Peñón, Santa Helena, Contratación, Sucre, Landázuri, La Paz, La Belleza, Florián, Matanza, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Cimitarra, San Vicente, Rionegro y Girón donde el cultivo representa una de las principales actividades económicas rurales.

Más allá de aumentar la capacidad productiva, el proyecto busca que las asociaciones campesinas participen en eslabones de mayor valor dentro de la cadena agroindustrial, una transformación que podría fortalecer sus ingresos y ampliar sus posibilidades de acceso a nuevos mercados.

“Estamos construyendo una apuesta que permitirá que los productores no solo cultiven cacao, sino que participen en los procesos de transformación y comercialización, generando más valor para sus organizaciones y fortaleciendo la economía campesina”, afirmó César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)

A la inversión proyectada por la entidad se sumarían cerca de 6.000 millones de pesos aportados por las organizaciones beneficiarias. Mientras tanto, avanzan los estudios técnicos, jurídicos y ambientales para determinar la ubicación definitiva de la infraestructura. Actualmente se evalúan 28 alternativas de predios en diferentes municipios del departamento.

La iniciativa también incluye medidas para fortalecer la comercialización. Como parte de esta apuesta, la ADR anunció la compra de 18.000 libras de cacao a las asociaciones de la región para abastecer el programa Hambre Cero del Gobierno Nacional, que se ejecuta en todo el país.

Durante las jornadas de socialización del proyecto también se presentaron los avances del modelo de gobernanza que orientará la operación de la infraestructura, así como las estrategias relacionadas con asociatividad, sostenibilidad y acceso a mercados.

De concretarse, la apuesta podría representar uno de los pasos más importantes en la industrialización de la cadena cacaotera santandereana, permitiendo que una mayor parte del valor generado por el cacao permanezca en las regiones donde se cultiva.