Economía

Precios del agro arrancaron 2026 al alza: el IPAP de la Bolsa Mercantil subió 3,4 % en enero

Plátano, yuca y tomate explican el aumento del índice, que se ubicó en 243,24 puntos, acompañados por incrementos en leche cruda y hortalizas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de febrero de 2026, 11:43 p. m.
Bolsa Mercantil
Bolsa Mercantil Foto: Esteban Vega

En enero, el Índice de Precios Agropecuarios (IPAP), elaborado por la Bolsa Mercantil, subió un 3,4 % frente a diciembre de 2025 y se ubicó en 243,24 puntos, impulsado principalmente por el comportamiento del plátano, la yuca y el tomate, en un escenario de menor oferta al inicio del año. En la comparación anual, el indicador registró un incremento del 7,2 % frente a enero de 2025.

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel
El análisis muestra el comportamiento de enero de 2026.
El análisis muestra el comportamiento de enero de 2026. Foto: Guillermo Torres

“El IPAP de enero muestra un arranque de año con ajustes claros en los precios al productor y confirma presiones diferenciadas entre productos, regiones y cadenas. La combinación de estacionalidad, clima y dinámicas de mercado volvió a marcar la formación de precios en el primer eslabón del agro, en un momento clave para productores, comercializadores y analistas del sector”, señaló Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil de Colombia, a través de un comunicado.

La Bolsa destacó que los actuales resultados se pueden explicar por medio del comportamiento de productos básicos del consumo y la producción agropecuaria.

“El plátano fue la subclase con mayor incidencia sobre el índice, con una contribución de 0,82 puntos porcentuales (p.p.), seguido por la yuca (0,74 p.p.) y el tomate (0,52 p.p.). A este comportamiento se sumaron aumentos en la leche cruda de vaca (0,33 p.p.) y en el grupo de hortalizas (0,30 p.p.)”, señaló la Bolsa Mercantil.

Dinero

El ‘trade político’ que está moviendo los activos colombianos. La apuesta de los inversionistas por un cambio

Inversionistas

¿Se repetirá la racha de 2025? Las acciones colombianas moderan sus expectativas

Inversionistas

Pronosticar la economía, un ejercicio lleno de incertidumbre en el que estos profesionales son los más destacados

Inversionistas

Recaudo en rojo y gasto sin freno: la mayor amenaza económica del país

Inversionistas

El dólar en Colombia está en su nivel más bajo en cinco años: ¿conviene comprar para diversificar inversiones?

Inversionistas

Expectativas por recuperación de Venezuela y mayor deuda pública, dos frentes que marcarán 2026

Dinero

Un mínimo con impacto máximo. Estos son los costos del alza salarial que más preocupan a los expertos

Macroeconomía

MinMinas define nuevo realizador de subastas para contratar energía eléctrica a largo plazo. ¿Qué pasará con XM?

Nación

Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

Economía

Bolsa Mercantil de Colombia anunció la puesta en marcha de Atra-e, nuevo mercado bursátil de facturas electrónicas; ¿de qué se trata?

Por otro lado, destacan que el comportamiento del índice evidencia una reducción en los precios de las subclases agropecuarias: las legumbres verdes registraron una contribución negativa de –0,26 p.p., seguidas por los huevos frescos (–0,21 p.p.) y las flores y capullos cortados (–0,12 p.p.). También se registraron disminuciones en las legumbres secas y en algunos frutos oleaginosos.

Por el “no más petróleo, no más gas”, exportaciones mineroenergéticas cayeron más de 17 % en 2025

Cacao y el ajuste de sus precios

La Bolsa también destacó que se logró identificar un comportamiento diferenciado en el precio del cacao, el cual alcanzó niveles históricamente altos en 2024 y comienzos de 2025.

Juan Camilo Suárez aseguró que, en este caso, “el comportamiento del IPAP en enero no solo refleja ajustes en productos de consumo básico, sino también dinámicas de mercado más amplias. En el cacao, el ajuste responde a un cambio estructural que se viene consolidando desde mediados de 2025, tras un periodo de precios internacionales excepcionalmente altos, asociado a restricciones de oferta en África, cuya corrección, junto con la baja en el precio del dólar, se ha venido trasladando al mercado interno”.

Meta es el quinto mayor productor de cacao en el país. Sin embargo, más que volumen el objetivo es producir cacao de la más alta calidad.
El cacao alcanzó precios históricos en 2024 y 2025. Foto: Óscar Medina

Más de Inversionistas

Bolsa Mercantil

Precios del agro arrancaron 2026 al alza: el IPAP de la Bolsa Mercantil subió 3,4 % en enero

Cada vez más inversionistas descuentan un giro ideológico en el próximo Gobierno de Colombia.

El ‘trade político’ que está moviendo los activos colombianos. La apuesta de los inversionistas por un cambio

Inflación, alzas precios

¿Se repetirá la racha de 2025? Las acciones colombianas moderan sus expectativas

De izquierda a derecha:Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual; César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana; Diego Camacho, VP economista sénior de Credicorp; Jackeline Piraján, economista jefe de DAVIBank, y Diego Faccini, profesional en temas de inflación y mercado laboral de Davivienda.

Pronosticar la economía, un ejercicio lleno de incertidumbre en el que estos profesionales son los más destacados

Los ojos de los analistas estarán puestos en el plan financiero que deberá presentar el Ministerio de Hacienda a principios de febrero.

Recaudo en rojo y gasto sin freno: la mayor amenaza económica del país

Una de las consecuencias más graves del incremento del salario mínimo de 2026 es que no contribuye a resolver el delicado problema fiscal del país.

Un mínimo con impacto máximo. Estos son los costos del alza salarial que más preocupan a los expertos

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.

Expectativas por recuperación de Venezuela y mayor deuda pública, dos frentes que marcarán 2026

La tasa de cambio peso-dólar lleva cuatro meses por debajo de los 4.000 pesos.

El dólar en Colombia está en su nivel más bajo en cinco años: ¿conviene comprar para diversificar inversiones?

Las cesantías no solo funcionan como respaldo ante momentos de desempleo, sino que también pueden convertirse en un mecanismo de inversión.

Por qué no retirar las cesantías puede fortalecer su futuro financiero

Solo entre julio de 2024 y junio de 2025, Colombia movilizó más de 44.200 millones de dólares en transacciones con este tipo de activos.

Criptoactivos en Colombia: más adopción, altos riesgos y apuestas de largo plazo

Noticias Destacadas