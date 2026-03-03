Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil subió 2,8 % en febrero

Con la llegada de los primeros días de marzo, las entidades financieras han dado a conocer el comportamiento financiero que presentó la nación a lo largo de febrero.

La Bolsa Mercantil de Colombia compartió que, a lo largo del mes pasado, el Índice de Precios Agropecuario subió 2,8 %, siendo impulsado por el plátano y tomate.

Cultivos ahogados por las lluvias pronto pasarán factura al bolsillo de los colombianos: Fenalce lanza SOS al Gobierno

El plátano fue uno de los productos que mayor variación presentó. Foto: Getty Images

“Con una variación mensual de 2,8 % en febrero, el Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil (IPAP-BMC) alcanzó 245,81 puntos, registrando una variación anual de 8,6 % frente a febrero de 2025. El comportamiento del mes estuvo asociado principalmente a variaciones de precio en plátano y tomate, productos de alta rotación en la canasta agropecuaria”, destaca la Bolsa Mercantil.

En las contribuciones positivas, el plátano aportó 1,14 puntos porcentuales (p. p.) a la variación mensual del índice y el tomate 0,89 p. p., concentrando buena parte del movimiento del mes. También aportaron al alza pollos y gallinas, frutas tropicales y maíz. En contraste, el ganado bovino y la yuca presentaron aportes negativos, lo que moderó parcialmente el incremento total.

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

El informe señala que las lluvias en zonas productoras de la región Andina afectaron la cosecha y las condiciones de transporte desde Boyacá, Cundinamarca y Nariño. En el caso del tomate, esta situación redujo la oferta desde el altiplano y alteró el ritmo de abastecimiento hacia las centrales mayoristas. Para el plátano, las condiciones climáticas y las dificultades logísticas influyeron en la oferta disponible en los mercados.

Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil, señaló que “si se analiza el comportamiento del IPAP-BMC en los últimos doce meses, el índice ha alternado entre meses de estabilidad o reducción y repuntes concentrados en productos específicos. La variación anual de 8,6 % refleja esa secuencia acumulada. No se trata de una aceleración continua de los precios, sino de ajustes puntuales, en este caso producto de los impactos en oferta y transporte que terminan incidiendo en el resultado anual”.

El tomate es otro de los productos que mayor variación aportó al índice. Foto: Getty Images

Cabe señalar que en febrero el 66,7 % de las subclases que integran el IPAP-BMC registraron variaciones positivas frente a enero, lo que muestra que el aumento no se concentró en un solo producto.

Por último, la Bolsa Mercantil destaca que los ajustes en los precios en origen observados en febrero ponen el foco sobre la evolución del mercado en el cierre del primer trimestre.

“Aunque el entorno internacional se mantiene estable, el comportamiento reciente confirma que los movimientos del IPAP-BMC han estado determinados principalmente por factores internos de oferta. En las próximas semanas, la evolución climática y las condiciones de abastecimiento definirán si el repunte registrado en febrero se consolida o se corrige”, destaca la entidad.