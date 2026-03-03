Economía

Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

Los contribuyentes pueden solicitar una asesoría para poder conocer los compromisos que tengan con la entidad y poder conocer el camino que deben seguir para quedar al día con la misma.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de marzo de 2026, 4:33 p. m.
La Dian informa importante modificación en sus vencimientos tributarios
La Dian informa importante modificación en sus vencimientos tributarios Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

En la tarde del martes 3 de marzo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, por medio de la aplicación del Decreto 500 de 2024, el tercer viernes de abril fue declarado día cívico para las entidades del orden nacional y, en consecuencia, los vencimientos que coincidan con esa fecha y los posteriores, se trasladan al siguiente día hábil, conforme a lo establecido en el Decreto 2229 de 2023.

“Se considera procedente declarar un Día Cívico que genere en la memoria colectiva de la Nación, el deber que tenemos, como personas y habitantes del planeta, de cuidar de uno de sus mayores recursos naturales como es el agua, fuente primaria de toda existencia”, destaca el Decreto 500 de 2024.

Dian y MinAmbiente anuncian reglas para importación de plásticos de un solo uso: esta es la directriz
Dian
La entidad informó las razones de la modificación al calendario. Foto: Colprensa

Por esta razón, los vencimientos que tenían como fecha el 17 de abril se moverán al día hábil posterior, razón por la cual las personas o empresas que debían cumplir con algún tipo de obligación contarán con una nueva fecha límite.

“Cuando el vencimiento de una obligación coincida con el tercer viernes de abril —declarado día cívico para las entidades del orden nacional mediante el Decreto 500 de 2024— el plazo para cumplir con la misma se trasladará al siguiente día hábil", señala la Dian.

Macroeconomía

Los siete impactos que ya puede sentir Colombia por la escalada en Medio Oriente, el alza del petróleo y el dólar

Macroeconomía

Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil subió 2,8 % en febrero

Macroeconomía

Ecopetrol produciendo menos y el precio del petróleo disparado: la ecuación que más conviene no llega

Macroeconomía

Fenalce alerta por mayor dependencia de importaciones de maíz y fríjol

Macroeconomía

Euro: la divisa cierra el martes 3 de marzo con precio a la baja

Macroeconomía

Dólar, disparado en medio del conflicto entre Irán y EE. UU.: precio oficial de este 3 de marzo

Macroeconomía

Exportaciones de combustible siguen siendo la mayor tajada en las ventas externas de Colombia

Macroeconomía

Dian y MinAmbiente anuncian reglas para importación de plásticos de un solo uso: esta es la directriz

Vehículos

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

Nación

Corte Suprema ordenó continuar la investigación preliminar contra Roy Barreras por nombramientos en la Dian

Vehículos Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

¿Qué obligaciones se ven impactadas por la medida?

  • La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes año gravable 2025.
  • La declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026.
  • La declaración anual Presencia Económica Significativa (PES).
  • La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

“Es importante tener en cuenta que los términos previstos en el Decreto 2229 de 2023 están establecidos en días hábiles. Por lo tanto, al declararse como no hábil el tercer viernes de abril —que para este 2026 corresponde al 17 de abril— no solo se impacta el vencimiento correspondiente a esa fecha específica, sino que se corren todos los plazos posteriores“, complementa la Dian.

Tenga en consideración las diferentes variables al momento de realizar el pago de los impuestos ante la Dian.
Miles de personas deben conocer la nueva fecha límite. Foto: 123 RF

La Dian destaca que los contribuyentes podrán consultar el calendario de pagos y obligaciones por medio del portal web: https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf.

Por otra parte, las personas pueden solicitar una asesoría para poder conocer los compromisos que tengan con la entidad y poder conocer el camino que deben seguir para quedar al día con la misma.

Más de Macroeconomía

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

Los siete impactos que ya puede sentir Colombia por la escalada en Medio Oriente, el alza del petróleo y el dólar

Índice de Precios Agropecuarios

Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil subió 2,8 % en febrero

Menor producción y mayores ganancias

Ecopetrol produciendo menos y el precio del petróleo disparado: la ecuación que más conviene no llega

Cultivo de maiz

Fenalce alerta por mayor dependencia de importaciones de maíz y fríjol

Billetes euros.

Euro: la divisa cierra el martes 3 de marzo con precio a la baja

Dolar

Dólar, disparado en medio del conflicto entre Irán y EE. UU.: precio oficial de este 3 de marzo

Puerto de Tumaco marca un hito con la exportación de cerca de 90.000 toneladas de aceite crudo de palma en un solo mes

Exportaciones de combustible siguen siendo la mayor tajada en las ventas externas de Colombia

Economy chart: rising arrow, and cash bills of dollars and Colombian pesos (inflation, devaluation)

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 3 de marzo

Las zonas de La Mojana y San Jorge están bajo el agua.

UNGRD entregará $500.000 a familias afectadas por la ola invernal entre 2021 y 2023

Noticias Destacadas