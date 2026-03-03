Dian informa modificación de los vencimientos tributarios por día cívico; contribuyentes deben tomar nota

En la tarde del martes 3 de marzo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, por medio de la aplicación del Decreto 500 de 2024, el tercer viernes de abril fue declarado día cívico para las entidades del orden nacional y, en consecuencia, los vencimientos que coincidan con esa fecha y los posteriores, se trasladan al siguiente día hábil, conforme a lo establecido en el Decreto 2229 de 2023.

“Se considera procedente declarar un Día Cívico que genere en la memoria colectiva de la Nación, el deber que tenemos, como personas y habitantes del planeta, de cuidar de uno de sus mayores recursos naturales como es el agua, fuente primaria de toda existencia”, destaca el Decreto 500 de 2024.

La entidad informó las razones de la modificación al calendario. Foto: Colprensa

Por esta razón, los vencimientos que tenían como fecha el 17 de abril se moverán al día hábil posterior, razón por la cual las personas o empresas que debían cumplir con algún tipo de obligación contarán con una nueva fecha límite.

“Cuando el vencimiento de una obligación coincida con el tercer viernes de abril —declarado día cívico para las entidades del orden nacional mediante el Decreto 500 de 2024— el plazo para cumplir con la misma se trasladará al siguiente día hábil", señala la Dian.

¿Qué obligaciones se ven impactadas por la medida?

La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes año gravable 2025.

La declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026.

La declaración anual Presencia Económica Significativa (PES).

La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

“Es importante tener en cuenta que los términos previstos en el Decreto 2229 de 2023 están establecidos en días hábiles. Por lo tanto, al declararse como no hábil el tercer viernes de abril —que para este 2026 corresponde al 17 de abril— no solo se impacta el vencimiento correspondiente a esa fecha específica, sino que se corren todos los plazos posteriores“, complementa la Dian.

Miles de personas deben conocer la nueva fecha límite. Foto: 123 RF

La Dian destaca que los contribuyentes podrán consultar el calendario de pagos y obligaciones por medio del portal web: https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf.

Por otra parte, las personas pueden solicitar una asesoría para poder conocer los compromisos que tengan con la entidad y poder conocer el camino que deben seguir para quedar al día con la misma.