Dólar amanece a la baja en Colombia: precio oficial de este 27 de abril

El dólar inició la cotización de este 27 de abril en un precio de $3.550, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.551.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.574. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.550. El precio promedio es de $3.562.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,00 millones, registrando además un volumen promedio de 434,21 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18 % llegando a las 98,185 unidades.

El precio del dólar sigue marcando el pulso de la economía en Colombia, impactando desde importaciones hasta el costo de vida. Foto: Getty IMAGES

Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EE.UU.

Los precios del petróleo subieron y las acciones operaron mixtas el lunes en el comercio asiático, ante la incertidumbre que rodea el diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán.

A las 02H30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1,1% a 95,44 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 1,3% a 106,66 dólares.

La esperanza de poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán se disipó el sábado cuando el presidente Donald Trump canceló el envío de sus negociadores a Islamabad, sede de las conversaciones con Irán.

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No obstante, la tregua en el conflicto que sacudió la economía mundial se ha mantenido, pese a que Irán mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, gas natural y fertilizantes.

Irán anunció que mantendrá cerrado el paso por esa vía mientras Estados Unidos insista en bloquear los puertos iraníes.

Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EE.UU. Foto: Getty Images

En tanto, las bolsas oscilaron en la mañana asiática, con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.

Las bolsas de Shanghái y Yakarta también operaron en terreno positivo, mientras Sídney, Singapur