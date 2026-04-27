Dólar amanece a la baja en Colombia: precio oficial de este 27 de abril

El dólar inició la cotización de este 27 de abril en un precio de $3.550, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.551.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.574. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.550. El precio promedio es de $3.562.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,00 millones, registrando además un volumen promedio de 434,21 millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18 % llegando a las 98,185 unidades.
Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EE.UU.
Los precios del petróleo subieron y las acciones operaron mixtas el lunes en el comercio asiático, ante la incertidumbre que rodea el diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán.
A las 02H30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1,1% a 95,44 dólares el barril.
El Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 1,3% a 106,66 dólares.
La esperanza de poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán se disipó el sábado cuando el presidente Donald Trump canceló el envío de sus negociadores a Islamabad, sede de las conversaciones con Irán.
No obstante, la tregua en el conflicto que sacudió la economía mundial se ha mantenido, pese a que Irán mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, gas natural y fertilizantes.
Irán anunció que mantendrá cerrado el paso por esa vía mientras Estados Unidos insista en bloquear los puertos iraníes.
En tanto, las bolsas oscilaron en la mañana asiática, con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.
Las bolsas de Shanghái y Yakarta también operaron en terreno positivo, mientras Sídney, Singapur