Dólar sigue en picada: la moneda cerró con una reducción de más de 31 pesos en su valor

El dólar terminó la jornada de este miércoles, 10 de junio, a la baja con precio de 3.550 pesos. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Casas de cambio que están vendiendo el dólar más barato. Así está el precio este 10 de junio

Para hoy, 10 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.550, lo que significó una reducción de $31 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.581.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $25, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3,575.0.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $3.588, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3,548.5. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.567.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,198 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 694,5.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,32 %, llegando a las 98,737 unidades.

Economía internacional

La inflación en Estados Unidos alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años por el alza de la energía ligada a la guerra de Irán del presidente Donald Trump, un desafío para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El índice de precios al consumo (IPC) subió a 4,2 % interanual, por encima del 3,8% de abril, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Es la cifra más alta desde abril de 2023, pero se situó en línea con las expectativas de los analistas.

Este repunte se explica en gran medida por el alza de la gasolina por la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La inflación aumentó en gran parte por cuenta del conflicto en Oriente Medio. Foto: ADOBE STOCK

En represalia, Irán bloqueó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20 % del petróleo mundial.

Los datos de la inflación de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23,5 % respecto al mismo período del año pasado, con un aumento de 40,5 % en la gasolina.

Trump advierte que Estados Unidos “debe responder” tras ataque iraní contra un helicóptero

*Con información de AFP.