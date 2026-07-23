Economía

Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 23 de julio de 2026

Las casas de cambio actualizan diariamente los precios de compra y venta del dólar de acuerdo con el comportamiento de la oferta y la demanda.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

23 de julio de 2026 a las 3:27 p. m.
Dólar en casas de cambio.
Dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental para la economía colombiana, dado que actúa como la principal moneda de reserva global y como medio de pago estándar para el comercio internacional. Su valor determina el costo de las importaciones, la rentabilidad de las exportaciones y el precio de materias primas vitales como el petróleo.

Los expertos en transporte marítimo temen que tales eventos puedan convertirse en la nueva normalidad, ya que la escasez de precipitaciones en el quinto país más húmedo del mundo resalta los riesgos climáticos que afectan al sector del transporte marítimo, que representa el 80% del comercio mundial. (Foto de Daniel González/Agencia Anadolu vía Getty Images)
El comercio mundial enfrenta otro cuello de botella en el Canal de Panamá

Invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, sirve de refugio en tiempos de incertidumbre económica y permite diversificar las inversiones y acceder a mercados financieros globales. Es una estrategia clave para mantener su poder adquisitivo a mediano y largo plazo.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
La cotización del dólar sigue siendo un indicador clave para quienes realizan operaciones de ahorro, inversión, importaciones o viajes al exterior. Foto: NurPhoto via AFP

Para ello, los inversionistas buscan casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas para comprar y vender monedas extranjeras. Estas facilitan el comercio y los viajes internacionales, pues permiten a las personas obtener la moneda local del lugar que visitan o resguardar su dinero frente a la devaluación mediante la adquisición de divisas más fuertes.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 23 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 23 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,315 y de venta de $3,404

Investment plan. Businessman holding a calculator walks up on a growing graph. Vector
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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3163,40689
Cali3,2003,425225
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,3203,36045
Medellín3,1513,328183
Pereira3,2503,400170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

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Inflación
El comportamiento de la moneda estadounidense influye en el costo de productos importados y en diferentes sectores de la economía colombiana. Foto: stock.adobe.
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Jueves 23 de julio de 20263210.63400.23,206.86 
Miércoles 22 de julio de 20263215.953376.433238.19
Martes 21 de julio de 20263215.953376.433262.58
Lunes 20 de julio de 20263241.53392.253262.58
Domingo 19 de julio de 20263243.53394.253262.58
Sábado 18 de julio de 20263246.53394.253262.58
Viernes 17 de julio de 20263241.533883221.41
Jueves 16 de julio de 202632243383.253233.91
Miércoles 15 de julio de 20263267.53418.53252.11

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,3503,40050
Cambios Kapital3,3403,38040
Latin Cambios3,3503,43080
Punto Dollar3,2003,430230
Smart Exchange3,3403,39050

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

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Antes de comprar o vender dólares, compare las tasas de las diferentes casas de cambio para obtener una mejor cotización. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.