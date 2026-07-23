Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 23 de julio de 2026

El dólar es fundamental para la economía colombiana, dado que actúa como la principal moneda de reserva global y como medio de pago estándar para el comercio internacional. Su valor determina el costo de las importaciones, la rentabilidad de las exportaciones y el precio de materias primas vitales como el petróleo.

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Invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, sirve de refugio en tiempos de incertidumbre económica y permite diversificar las inversiones y acceder a mercados financieros globales. Es una estrategia clave para mantener su poder adquisitivo a mediano y largo plazo.

La cotización del dólar sigue siendo un indicador clave para quienes realizan operaciones de ahorro, inversión, importaciones o viajes al exterior. Foto: NurPhoto via AFP

Para ello, los inversionistas buscan casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas para comprar y vender monedas extranjeras. Estas facilitan el comercio y los viajes internacionales, pues permiten a las personas obtener la moneda local del lugar que visitan o resguardar su dinero frente a la devaluación mediante la adquisición de divisas más fuertes.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 23 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 23 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,315 y de venta de $3,404

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,316 3,406 89 Cali 3,200 3,425 225 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,320 3,360 45 Medellín 3,151 3,328 183 Pereira 3,250 3,400 170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

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El comportamiento de la moneda estadounidense influye en el costo de productos importados y en diferentes sectores de la economía colombiana. Foto: stock.adobe.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 23 de julio de 2026 3210.6 3400.2 3,206.86 Miércoles 22 de julio de 2026 3215.95 3376.43 3238.19 Martes 21 de julio de 2026 3215.95 3376.43 3262.58 Lunes 20 de julio de 2026 3241.5 3392.25 3262.58 Domingo 19 de julio de 2026 3243.5 3394.25 3262.58 Sábado 18 de julio de 2026 3246.5 3394.25 3262.58 Viernes 17 de julio de 2026 3241.5 3388 3221.41 Jueves 16 de julio de 2026 3224 3383.25 3233.91 Miércoles 15 de julio de 2026 3267.5 3418.5 3252.11

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Antes de comprar o vender dólares, compare las tasas de las diferentes casas de cambio para obtener una mejor cotización. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.