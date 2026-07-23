Pensión vitalicia del presidente saliente, Gustavo Petro. ¿A cuántos salarios mínimos equivaldría?

El ingreso mensual de los presidentes colombianos depende de varias normas, tanto leyes como decretos, por lo cual, la asignación real termina siendo un misterio.

No obstante, los cálculos están a la orden del día, de cara al fin del cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro, que quedará con una pensión vitalicia, la cual se basa en el sueldo devengado, principalmente en el último año de permanencia en el cargo.

La norma para la pensión de un expresidente, según registros de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales-UGPP, data de 1962. En la Ley 48 de ese año se mencionan las reglas, según las cuales, se requiere cumplir ciertos requisitos para acceder a la mesada. Entre ellos, 20 años continuos o discontinuos de servicio al Estado y haber cumplido 50 años.

La financiación será a partir de recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional-Fopep.

Después de 1962 se expidieron otras medidas, entre ellas, la consignada en la Ley 53 de 1978 y el Decreto 1833 de 2016.

De esa manera, aunque inicialmente la asignación pensional para un expresidente era del 75 %, se pasó a un 100 % de la asignación mensual que perciben los congresistas.

En consecuencia, algunos cálculos apuntan a que, la mesada que recibiría el presidente Petro, cuando sea exmandatario, estaría cercana a los 52 millones de pesos.

Si se partiera de que esa sería la asignación mensual neta de un expresidente a partir de 2026, implicaría que Petro recibiría una cifra cercana a los 30 salarios mínimos establecidos para esta vigencia ($1.750.000).

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