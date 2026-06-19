Economía

¿Menos dinero al mes? Millones de beneficiados en Colombia verían un nuevo descuento en su mesada por este nuevo cobro

La reforma pensional propone un aporte adicional para algunos jubilados y estos son los que tendrían que asumirlo.

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Redacción Semana
19 de junio de 2026 a las 10:42 a. m.
La reforma pensional contempla un nuevo descuento para las mesadas más altas: estos pensionados serían los afectados.
La reforma pensional contempla un nuevo descuento para las mesadas más altas: estos pensionados serían los afectados. Foto: El País

En Colombia, la discusión sobre las pensiones ha tenido un lugar importante durante los últimos meses por cuenta de la presentación de un proyecto de reforma pensional por parte del Gobierno de Gustavo Petro, que buscaba cambiar la manera en la que los colombianos ahorraban el dinero para su jubilación, priorizando el sistema público administrado por Colpensiones.

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Son varias las directrices o normativas desconocidas por los colombianos que podrían impactarlos. Una de ellas es la reciente aprobada por el Congreso y que está a la espera del aval de la Corte Constitucional. Con ella, cerca de 40.000 pensionados podrían ver una afectación en los ingresos por cuenta de su mesada de jubilación.

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El futuro de este nuevo descuento a las pensiones depende de la decisión de la Corte Constitucional: así funcionaría la medida. Foto: Stock.adobe.com / El País

La disposición buscaría que se haga un nuevo descuento a las mesadas más altas en el país. Se espera que el descuento que se haga sea de entre 10 y 20 salarios mínimos mensuales. A dicho grupo se le hará una retención de un porcentaje del 1% sobre el valor total del pago.

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De otro lado, las mesadas superiores a los 20 salarios mínimos mensuales, tendrán un descuento del 2% sobre el valor total percibido. La reducción no sería aplicada únicamente a los 12 pagos ordinarios, sino que también se incluiría la mesada 13.

Tenga en cuenta que el dinero que se recaude por este concepto irá directamente al pilar solidario, que busca financiar directamente los bonos pensionales para los adultos mayores que están en extrema pobreza y que no lograron una mesada de jubilación.

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¿Recibe una pensión alta? Este sería el nuevo descuento que plantea la reforma para financiar el pilar solidario. Foto: Getty Images - Tim Robberts

Es importante recordar que la reforma pensional actualmente se encuentra suspendida y a la espera de una decisión definitiva de la Corte Constitucional. El alto tribunal revisa posibles vicios de trámite en el Congreso y la decisión final está en manos de un conjuez tras un empate entre los magistrados.

La situación se dio luego de que la reforma, presuntamente se hubiera aprobado a “pupitrazo” en el Legislativo. Es decir, sin sortear las discusiones necesarias para el proyecto.

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Miles de pensionados podrían recibir una mesada más baja si la Corte Constitucional avala esta medida de la reforma pensional. Foto: 123 RF