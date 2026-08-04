La paradoja exportadora: en el primer semestre se vendió más al exterior, pero retrocedió el agro

El primer semestre de 2026 cerró con un buen desempeño de las exportaciones nacionales, pese a que entre enero y junio el precio del dólar bajó 8,34 %. Las cifras de Dane indican que en total se vendieron al exterior 27.844 millones de pesos, 14,2 % más que un año atrás.

Las exportaciones que más aumentaron fueron las de combustibles y productos de las industrias extractivas, que llegaron a 11.313 millones de pesos, con un crecimiento de 18 %. En este grupo, el mayor peso corresponde a las ventas de petróleo, que subieron 19,3 % y alcanzaron 7.745 millones de dólares.

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La guerra iniciada a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, que restringió el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, lugar por donde circulaba cerca del 20 % de la oferta mundial de petróleo, hizo que en el primer semestre la referencia Brent subiera 20 %, pasando de 60,75 dólares por barril el 2 de enero a 72,92 dólares el 30 de junio de 2026.

Esa situación benefició a los países productores como Colombia, con todo y la política antihidrocarburos del actual Gobierno. Durante los primeros seis meses del año, se exportaron 15,1 millones de toneladas métricas de petróleo, con un leve aumento de 0,8 por ciento.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo para el transporte global de energía. Foto: Getty Images

Algo similar ocurrió con las exportaciones de carbón (hulla, coque y briquetas), que sumaron 2.431 millones de dólares, lo que implica una mejora anual de 2,5 %. El buen resultado obedece a un aumento del precio del carbón térmico, debido a una sustitución de gas natural por carbón, tras las interrupciones en el suministro de GNL desde Oriente Medio, así como por las restricciones de producción y exportación en varios de los principales países proveedores.

Otro producto impulsado por los precios internacionales es el del oro. La cotización de una onza superó los 5.000 dólares en el semestre, lo que llevó a que se duplicaran las exportaciones auríferas colombianas y llegaran en junio de este año a 3.976 millones de dólares.

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Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio de los empresarios del comercio exterior, calificó como positivo el desempeño exportador del primer semestre, en especial por las ventas de mineroenergéticos, pero señaló que la mala noticia está en las ventas externas agropecuarias.

“Estas exportaciones registraron resultados negativos tanto en junio como en el acumulado del primer semestre, debido a la caída en las ventas externas de café, flores y productos como frutas y aguacate. Son sectores fuertemente afectados por la tasa de cambio y por el aumento de los costos laborales, la reducción de la jornada, los mayores gastos de transporte nacional e internacional y las tarifas de energía”, aseguró.

Javier Díaz, presidente de Analdex Foto: Analdex

La alerta de Díaz se basa en el hecho de que entre enero y junio se exportaron 202 millones de dólares menos que un año atrás en productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Las ventas de café y de aguacates disminuyeron 12 % cada una, las de flores 11 %, las de bovinos 38 % y las de cacao 63 %.

Las excepciones, en ese grupo, fueron las ventas externas de café liofilizado, que aumentaron 54 %, las de aceite de palma bruto (35 %) y las de banano (31 %).

Evolución de las exportaciones a junio de 2026. Foto: Dane

Por destinos, Estados Unidos y Panamá se mantienen como los principales compradores de productos colombianos con 7.891 millones de dólares y 2.413 millones, respectivamente, durante el primer semestre de 2026. Sobresalen los casos de Malta, hacia donde se registró un fuerte repunte de las exportaciones, que pasaron de 95.000 dólares entre enero y junio de 2025 a 561.000 un año después. Así como Bulgaria, en donde las exportaciones cayeron 97 % en el mismo periodo (pasaron de 38 millones de dólares a 828.000 dólares).