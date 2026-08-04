Dian oficializa nuevo régimen sancionatorio aduanero: iniciaron socialización

Durante la mañana de este 4 de agosto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció el inicio de nuevas jornadas de encuentros con empresarios del país, con el fin de realizar la socialización de la nueva Ley 2586 de 2026, promoviendo el conocimiento del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero y un adecuado entendimiento de sus principales cambios.

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Esta tarea se dio tanto con empresarios, como con otros actores del comercio exterior, como lo son representantes de los gremios, usuarios aduaneros, agencias de aduanas, importadores, exportadores, profesionales, académicos.

Fiscalización aduanera, principio de favorabilidad, corrección voluntaria y medidas cautelares son algunos de los temas centrales del nuevo marco normativo presentado por la Dian. Foto: Imagen creada con IA Gemini

La entidad detalló que a través de estas reuniones, se promueve una comprensión clara, práctica y compartida del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero. El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano detalló que esta adopción “representa un importante logro para el país, porque garantiza la continuidad de las herramientas jurídicas necesarias para proteger la legalidad y transparencia en las operaciones de comercio exterior”.

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Los encuentros iniciaron en Bogotá de manera presencial y con cerca de 1.500 asistentes. En estos exponen temas como los cambios en materia de fiscalización aduanera, el principio de favorabilidad, la corrección voluntaria, medidas cautelares, causales de aprehensión y el régimen sancionatorio aplicable a los diferentes operadores.

La entidad señaló que la socialización busca fortalecer la transparencia del sistema aduanero y detectar operaciones sin respaldo económico o con información falsa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Detallaron que en la socialización permite identificar situaciones en las que las operaciones no cuentan con un respaldo económico, financiero o patrimonial suficiente, o en las que no se acredita adecuadamente el origen legal de los recursos utilizados; así como las medidas aplicables frente a la simulación de operaciones, el suministro de información falsa, el uso de proveedores ficticios y otras conductas que afectan la confianza y la transparencia del sistema aduanero.

Finalmente indicaron que este nuevo marco permite ejercer con fortaleza el control aduanero, luchar contra el contrabando y el lavado de activos, y al mismo tiempo garantizar los derechos de los usuarios aduaneros.

Según la Dian, la Ley 2586 de 2026 permitirá reforzar el control aduanero, combatir el contrabando y el lavado de activos, y proteger los derechos de los usuarios aduaneros. Foto: Gabriela Alvarado