Dólar abrió unos pesos más barato en Colombia: precio oficial para este 4 de agosto

El dólar inició la cotización de este 4 de agosto en un precio de $ 3.225, lo que significó una baja de $ 5 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.230.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.228. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.209. El precio promedio es de $ 3.214.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 194,22 millones, registrando además un volumen promedio de 1,482 millones.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 %, llegando a las 99,720 unidades.

El dólar se está moviendo en la economía colombiana con algunas variaciones clave para los compradores. Foto: Adobe Stock

Secretario del Tesoro de EE. UU. dice que hay chances de acuerdo para reabrir Ormuz antes del miércoles

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles. Añadió que esto estabilizaría los precios de la energía.

Bessent se hizo eco de comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes, quien insistió en que la vía marítima podría reabrirse en cuestión de horas después de haber dado marcha atrás en sus amenazas de un masivo ataque militar contra Irán.

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“Estamos en conversaciones con los iraníes y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto”, dijo Bessent el martes en entrevista con CNBC.

Al ser consultado sobre si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: “Creo que habría libertad de movimiento”.

El Ministerio de Exteriores iraní ha negado que se estén llevando a cabo negociaciones con Washington. El martes, un proyectil desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho, un punto clave de tensión en el conflicto.

Bessent se mostró optimista sobre el efecto que tendría en los precios de la energía un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz y dijo que cientos de barcos están esperando para salir.

El secretario del Tesoro de EE. UU. dice que hay chances de acuerdo para reabrir Ormuz antes del miércoles. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

“Aunque las cosas siguen siendo un poco delicadas allí en los últimos días, hemos visto bastantes barcos saliendo incluso ahora”, aseguró Bessent.

“Así que esperaría que los precios de la energía volvieran a estabilizarse, lo cual, como dije, será bueno para todo el mundo”, concluyó.