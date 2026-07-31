Dólar en casas de cambio este 31 de julio: así termina el mes la divisa

El dólar es la moneda de referencia global que define el precio de los productos que Colombia compra y vende en el exterior, y marca el costo de vida, la deuda externa y la inversión en el país. Su valor cambia todos los días según la fuerza de la oferta y la demanda. Durante los últimos días, justamente, ha registrado una importante fluctuación a la baja, que ha impactado a los mercados y llamado la atención de muchos inversionistas y ahorradores.

La moneda es atractiva para muchos, dado que invertir en dólares protege el patrimonio contra la devaluación local, diversifica el riesgo geográfico y da acceso a mercados globales.

La tasa de cambio registró nuevos movimientos en medio de la expectativa por factores internacionales y locales. Foto: NurPhoto via AFP

Las casas de cambio facilitan este proceso, dado que son establecimientos que permiten la adquisición de distintas divisas sin necesidad de realizar múltiples procesos o diligenciar documentos extensos. Aquí le contamos cómo ha variado la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 31 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 31 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,135.24 y de venta de $3,289.29.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,166 3,304 138 Cali 3,175 3,400 225 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,200 3,265 65 Medellín 3,101 3,251 150 Pereira 3,200 3,330 130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Analistas observan con atención la evolución del dólar y su impacto en importaciones, ahorro e inversión. Foto: Banco Unión

Fecha Compra Venta TRM Jueves 30 de julio de 2026 3135.24 3289.29 3206.18 Miércoles 29 de julio de 2026 3195 3325.71 3205.87 Martes 28 de julio de 2026 3186.67 3328.81 3205.8 Lunes 27 de julio de 2026 3204.29 3342.86 3210.56 Domingo 26 de julio de 2026 3211.43 3353.81 3210.56 Sábado 25 de julio de 2026 3212.86 3355.71 3210.56 Viernes 24 de julio de 2026 3214.76 3360.48 3219.31

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,240 3,290 50 Cambios Kapital 3,160 3,270 110 Latin Cambios 3,130 3,300 170 Smart Exchange 3,100 3,300 200

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

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Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.