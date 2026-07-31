Dólar en casas de cambio este 31 de julio: así termina el mes la divisa

El dólar es la moneda de referencia global que define el precio de los productos que Colombia compra y vende en el exterior, y marca el costo de vida, la deuda externa y la inversión en el país. Su valor cambia todos los días según la fuerza de la oferta y la demanda. Durante los últimos días, justamente, ha registrado una importante fluctuación a la baja, que ha impactado a los mercados y llamado la atención de muchos inversionistas y ahorradores.
La moneda es atractiva para muchos, dado que invertir en dólares protege el patrimonio contra la devaluación local, diversifica el riesgo geográfico y da acceso a mercados globales.
Las casas de cambio facilitan este proceso, dado que son establecimientos que permiten la adquisición de distintas divisas sin necesidad de realizar múltiples procesos o diligenciar documentos extensos. Aquí le contamos cómo ha variado la divisa.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 31 de julio
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 31 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,135.24 y de venta de $3,289.29.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,166
|3,304
|138
|Cali
|3,175
|3,400
|225
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,200
|3,265
|65
|Medellín
|3,101
|3,251
|150
|Pereira
|3,200
|3,330
|130
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|Jueves 30 de julio de 2026
|3135.24
|3289.29
|3206.18
|Miércoles 29 de julio de 2026
|3195
|3325.71
|3205.87
|Martes 28 de julio de 2026
|3186.67
|3328.81
|3205.8
|Lunes 27 de julio de 2026
|3204.29
|3342.86
|3210.56
|Domingo 26 de julio de 2026
|3211.43
|3353.81
|3210.56
|Sábado 25 de julio de 2026
|3212.86
|3355.71
|3210.56
|Viernes 24 de julio de 2026
|3214.76
|3360.48
|3219.31
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,240
|3,290
|50
|Cambios Kapital
|3,160
|3,270
|110
|Latin Cambios
|3,130
|3,300
|170
|Smart Exchange
|3,100
|3,300
|200
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.