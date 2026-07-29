Dólar abre más caro en Colombia: cotización oficial de este 29 de julio

El dólar inició la cotización de este 29 de julio en un precio de $ 3.212, lo que significó una baja de $ 7 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.205.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.217. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.208. El precio promedio es de $ 3.212.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 25,75 millones, registrando además un volumen promedio de 559,78 millones.

Ministerio de Hacienda informa sobre visita de la Contraloría para revisar procesos de contratación y presupuesto

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02% llegando a las 101,250 unidades.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión). Foto: Banco Unión

La Fed se reúne en medio de expectativas de tasas sin cambios pese a la inflación

Kevin Warsh, elegido por Donald Trump para comandar la Reserva Federal de Estados Unidos con la intención de que haga bajar las tasas de interés, encabezará esta semana su segunda reunión de política monetaria, rodeado de partidarios de una línea dura contra la inflación.

Tras dos jornadas de debates a puerta cerrada, el 28 y el 29 de julio, la Fed, el banco central estadounidense anunciará su decisión el miércoles a las 18H00 GMT.

Warsh ofrecerá una conferencia de prensa a continuación.

Las tasas de referencia se ubican en un rango de entre 3,50% y 3,75% desde diciembre, y la mayoría de los inversores espera un quinto mantenimiento consecutivo de los tipos de interés, según la herramienta CME FedWatch.

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 29 de julio en Colombia

Sin embargo, la convicción del mercado es menos firme de lo habitual: más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida de tasas.

Esto se debe a que vislumbran un cambio de rumbo en la política monetaria para combatir la inflación, golpeada por la guerra en Oriente Medio y el fuerte aumento de los precios del petróleo.

La Fed no eleva sus tasas, claves para determinar los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023.

La Fed se reúne en medio de expectativas de tasas sin cambios pese a la inflación. Foto: AP

“Puede que tengamos un nuevo presidente en la Fed, pero la vieja guardia observa con preocupación la evolución de la economía desde comienzos de año”, señaló Diane Swonk, economista de KPMG, en declaraciones a AFP.

“El bloque de los halcones no solo endureció su postura. También sumó nuevos integrantes”, agregó.