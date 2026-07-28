Dólar abrió a la baja en Colombia: precio oficial para este 28 de julio

El dólar inició la cotización de este 28 de julio en un precio de $ 3.195, lo que significó una baja de $ 10 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.205.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.195. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.182. El precio promedio es de $ 3.187.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 54,35 millones, registrando además un volumen promedio de 424,60 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 % llegando a las 101,360 unidades.

El dólar continúa siendo una de las variables económicas más observadas en Colombia por su impacto en importaciones, viajes y precios al consumidor. Foto: NurPhoto via AFP

¿Por qué están cayendo las acciones tecnológicas?

El temor de los inversionistas a un posible fin del auge de la inteligencia artificial y la preocupación por la competencia china en la fabricación de semiconductores, provocó el martes el colapso de las acciones tecnológicas.

La surcoreana Samsung Electronics cayó más de 12% y la fabricante japonesa de chips de memoria Kioxia perdió 18%, mientras el gigante taiwanés TSMC bajó 3%.

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Los declives se dan tras las pérdidas de las acciones tecnológicas de Estados Unidos a raíz de un informe según el cual, una empresa inició la producción de máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV, siglas en inglés), que impulsará la industria china de los semiconductores.

¿Por qué están cayendo las acciones tecnológicas? Foto: Getty Images

Las acciones tecnológicas de Wall Street se hundieron el lunes luego de que el medio especializado The Information reveló que una empresa estatal china fabrica las máquinas de litografía DUV.

Estos sistemas permiten grabar circuitos microscópicos en silicio para producir los microchips que impulsan la IA y todo tipo de dispositivo electrónico.