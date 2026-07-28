“Qué dolor ver este ataque”: Rochi Stivenson denuncia grave acto de profanación a santuario religioso

La presentadora colombiana Rochi Stivenson utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza frente a los recientes actos de profanación registrados en el santuario mariano de Medjugorje, ubicado al sur de Bosnia-Herzegovina. El hecho, que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades locales, involucró daños a infraestructuras de oración y a la imagen central de la Virgen María a pocos días de una masiva peregrinación internacional.

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Según reportaron medios locales bosnios como Slobodna Bosna y el portal Hercegovina.info, personas desconocidas ingresaron a las instalaciones del recinto católico en horas de la madrugada. Entre los daños constatados se encuentra el incendio provocado en el altar exterior de la Iglesia de Santiago y la alteración con pintura negra sobre el rostro y otras partes de la estatua principal de la Virgen María.

Asimismo, las autoridades informaron sobre el hallazgo de mensajes escritos en idioma polaco en distintos puntos del lugar, en los que se calificaba de “impostores” a los seis testigos que afirmaron presenciar las primeras apariciones marianas en el año 1981.

El medio Hercegovina.info difundió imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar, en las que se observa a un individuo vertiendo un líquido inflamable —presuntamente gasolina— sobre el altar exterior para posteriormente prenderle fuego. La policía de Bosnia-Herzegovina mantiene abierta una investigación formal para establecer la identidad del responsable y esclarecer las motivaciones detrás del hecho.

Ante lo sucedido, la presentadora barranquillera Rochi Stivenson, reconocida seguidora de la fe católica y devota de la Reina de la Paz, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar lo ocurrido y enviar un mensaje de calma a sus seguidores.

“Hoy amanecimos con una noticia que me llenó de tristeza: varias imágenes de la Virgen fueron profanadas en Medjugorje y algunos espacios de oración también fueron atacados”, expresó la comunicadora en sus canales oficiales.

En su mensaje, Stivenson enfatizó en responder a este suceso sin violencia ni confrontaciones, apelando al perdón y a la oración compartida: “Pero hoy no quiero responder desde la rabia. Podrán manchar una imagen, pero jamás podrán borrar lo que María representa en el corazón de sus hijos”, señaló la presentadora, instando a sus seguidores a no responder al mal con más mal y a pedir por la conversión de quienes cometieron el acto.

Horas más tarde, la comunicadora compartió imágenes donde se observaba a voluntarios y miembros de la comunidad local trabajando en la limpieza y restauración del recinto. “Gracias a Dios, ya están reparando los daños. Donde alguien quiso destruir, otras manos llegaron a restaurar”, concluyó.

El ataque ocurrió a pocos días del inicio del Festival Internacional de la Juventud católica (Mladifest), un evento anual que arranca el 1 de agosto y congrega a miles de peregrinos provenientes de diversos países.

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El santuario de Medjugorje es uno de los centros de peregrinación más concurridos de Europa, recibiendo a millones de visitantes cada año. Aunque las supuestas apariciones iniciaron en 1981, la postura oficial de la Iglesia católica ha mantenido prudencia.

El Vaticano autorizó el culto público y la organización de peregrinaciones oficiales reconociendo sus “frutos espirituales positivos”, sin que hasta la fecha se haya emitido una declaración definitiva sobre la autenticidad de los fenómenos sobrenaturales atribuidos al lugar.