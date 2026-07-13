El duro relato de Rochi Stevenson sobre sus inicios en la TV que la llevaron a la depresión

La expresentadora cartagenera Rochi Stevenson relató públicamente los complejos desafíos de salud mental y presión laboral que enfrentó durante los inicios de su trayectoria en la televisión nacional. En una reciente entrevista en el pódcast Charlas Divinas, Stevenson compartió cómo la falta de experiencia inicial, sumada a críticas severas de un superior y situaciones personales complejas, afectaron gravemente su autoestima en el año 2004.

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De acuerdo con sus declaraciones, Stevenson ingresó al canal Caracol cumpliendo el sueño de ser presentadora, pasando inicialmente por el formato Así Así y luego por el programa matutino Día a Día. Ante la oportunidad de asumir la sección de entretenimiento en el noticiero, aceptó el reto a pesar de no contar con formación previa en el manejo de herramientas como el teleprónter.

Rochi Stevenson Foto: instagram @rochistevenson

Durante este proceso de aprendizaje, la comunicadora afirmó haber sido objeto de descalificaciones reiteradas por parte de un jefe directo. Según detalló, esta persona grababa sus intervenciones para confrontarla en un monitor.

“Me ponía a verme y me decía: ‘Mírate, lo haces horrible, te ves inmunda. Uy, ese peinado, ¿qué es? ¿Y esa ropa de dónde la sacaste?’ (...) Él solo me decía que yo era pésima”, manifestó Stevenson, explicando que debido a su juventud y falta de criterio en ese momento, asimilaba dichas críticas como normales.

El impacto de estas dinámicas laborales coincidió con una etapa de inestabilidad en su vida personal, marcada por rupturas afectivas. Esta coyuntura la condujo a un cuadro severo de depresión. La presentadora recordó de manera puntual el momento en que fue asignada para cubrir la primera edición del reality El Desafío en 2004.

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Stevenson confesó que, al abordar el avión, el desgaste emocional la llevó a experimentar ideaciones trágicas. “Iba diciendo: ‘que se caiga el avión, que se caiga el avión, que se caiga el avión’. O sea, yo no quería vivir más. Ya yo estaba harta de la situación que estaba viviendo”, relató.

Asimismo, enfatizó el contraste entre la proyección pública de éxito y la realidad interna que vivía, señalando que “detrás de las sonrisas en pantalla” existía un profundo vacío emocional.

Rochi Stevenson logró consolidarse posteriormente como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en el país, especialmente por su cobertura de eventos regionales y su participación en diversos formatos televisivos.

La presentadora ha atribuido la superación de esta crisis a un proceso de fortalecimiento espiritual y personal, convirtiendo su testimonio en un referente sobre la importancia de atender la salud mental en entornos de alta exigencia pública.