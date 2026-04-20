Mauricio Vélez destapó detalles de su salida de ‘Día a Día’: “Un golpe durísimo”

Mauricio Vélez fue protagonista de titulares años atrás tras su sorpresiva salida de Día a día, espacio en el que hacía parte del equipo de presentadores. Su desvinculación se dio de manera repentina, generando reacciones entre los televidentes que seguían el formato.

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Aunque posteriormente tuvo que reinventarse y explorar nuevas oportunidades, como su paso por Buen día, Colombia, el momento en el que recibió la noticia no fue sencillo. El propio presentador reveló que sostuvo una conversación compleja con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, quien le comunicó los cambios que vendrían para el programa.

Según relató Vélez, asimilar la decisión fue difícil, ya que implicaba un giro importante en su carrera y en su vida personal. En un inicio, se le planteó la posibilidad de continuar únicamente los viernes dentro del segmento conocido como Viernes locochón, pero esa opción no prosperó y terminó marcando su salida definitiva del proyecto en 2019, luego de ocho años vinculado al matutino.

Tras varios años desde que abandonó el formato, el también actor quiso hablar al respecto, indicando que dicha situación fue una de las más duras de lidiar. En diálogo con Sinceramente Cris, fue puntual al relatar cómo todo se vino abajo en aquel año de su vida laboral.

De acuerdo con lo mencionado, hacía muchas cosas en su rutina y las alternaba con sus roles frente a cámaras. Sin embargo, al salir del proyecto, entendió que la lección había sido que no debía enfocarse solo en una cosa ni dejar de lado sus planes.

“La salida de Caracol, de Día a Día, para mí fue un golpe durísimo. Todo el tiempo que yo trabajaba con Juan Esteban Sampedro, presentando aquí, estaba marcado en que yo hacía mil actividades como hoy”, dijo.

“La lección de salir de Día a Día es usted porque dejó de hacer todo lo que hacía para dedicarse solo a hacer esto. Es la primera vez que voy a hablar de eso”, comentó.

Al referirse a una de sus compañeras, que supuestamente saldría del equipo, fue entendiendo que realmente el que se iría de Día a Día sería él, pues fue citado a hablar con el esposo de Catalina Gómez.

“Nos dijeron: nadie va a salir, aquí no va a pasar nada, pero tenemos que reforzar el equipo de trabajo. Eso fue como en enero 17. A la semana, me voy a una feria muy importante en Villavicencio que se llama Expomalokas, voy y compito… gano haciendo vaquería”, relató.

En pleno programa, una de las personas de producción le indicó que fuera a la oficina de su jefe al terminar el programa, recibiendo la noticia de la reestructuración que harían.

“Le escribí a mi esposa y le dije: ‘Claudia, no van a echar a mi compañera, me van a echar a mí, y ella me dijo: ‘No, ¿cómo se te ocurre?’. Subí a donde Juan Esteban, me dijo: ‘Mauro, lo quiero mucho, usted es un verraco, aquí no hay ni una sola queja suya, pero el canal decidió que vamos a hacer un programa de solo mujeres’”, comentó.

Desde entonces, Mauricio Vélez ha incursionado en otras actividades, siendo recordado por muchas personas que disfrutaban de su toque en la pantalla chica.