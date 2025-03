Mauricio Vélez destapó difícil conversación con la que se enteró de su salida de Caracol: “Fue muy duro”

“ Juan Esteban fue muy querido, muy especial, y me dijo: ‘Yo creo que esta es de las cosas más difíciles que le pueden pasar a uno: me están pidiendo una reestructuración del programa; todo el tema del empoderamiento femenino está enfocado a no sé qué vainas…. y este programa lo vamos a hacer solo con mujeres ’”, mencionó en La sala de Laura Acuña .

“Fue muy duro, porque no me lo esperaba, fue muy duro, porque el totazo económico de quedarse uno sin trabajo y no hacer nada diferente de un día para el otro… fue muy duro. Pero te voy quiero decir algo, tú no te imaginas cómo se portó Caracol conmigo en términos financieros: ‘Qué necesita, acá está su plata’, y vivo eternamente agradecido”, afirmó, aclarando que jamás recibió negativas de la empresa.