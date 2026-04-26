Un trabajador murió tras un accidente durante las labores de montaje del escenario del concierto de Shakira en la playa de Copacabana, en Brasil, cuando una estructura colapsó y lo atrapó, según reportes de medios locales y autoridades.

Hallan explosivo cerca del lugar donde actuará Shakira en Río de Janeiro; autoridades investigan

Investigan colapso de estructura durante el montaje del show en Copacabana

Un trabajador falleció durante las labores de montaje del escenario del concierto gratuito que la artista colombiana Shakira ofrecerá en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

El hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el accidente ocurrió mientras avanzaban los trabajos de instalación de la estructura del escenario, cuando una parte del montaje colapsó y golpeó al empleado que hacía parte del equipo técnico.

El trabajador se desempeñaba como técnico de seguridad laboral y quedó atrapado tras el desplome de una estructura utilizada para las labores de elevación del escenario.

Según información difundida, el hecho se produjo en medio de un operativo de montaje de gran magnitud en la emblemática playa de Copacabana, donde se desarrolla la preparación del espectáculo gratuito de Shakira, uno de los eventos musicales más esperados en Brasil.

El medio señala que el accidente ocurrió durante la instalación de equipos pesados y estructuras metálicas que forman parte del escenario principal.

Tras el incidente, el trabajador fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a un centro asistencial cercano, donde recibió atención médica de urgencia.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, falleció poco después de su ingreso, según confirmaron los reportes citados por ambos medios.

Las autoridades de Río de Janeiro informaron que una estructura habría cedido durante las labores de montaje, lo que provocó el accidente fatal.

A partir de este hecho, se abrió una investigación oficial para determinar las causas exactas del colapso y establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad o en la supervisión técnica del evento.

🔴 Arte E Ideas | Un trabajador murió este domingo en Rio de Janeiro en un accidente durante la instalación del escenario donde la colombiana Shakira dará un megaconcierto gratuito el 2 de mayo. https://t.co/2PCvnbndFa — El Economista (@eleconomista) April 27, 2026

La organización del concierto expresó sus condolencias a la familia del trabajador fallecido y aseguró que está colaborando con las autoridades en el proceso investigativo, además de revisar las condiciones de seguridad del montaje.

El concierto de Shakira en Copacabana forma parte de un evento masivo gratuito que suele reunir a una gran cantidad de asistentes en la playa brasileña, considerada uno de los escenarios más importantes para espectáculos de gran formato en América Latina.

Las investigaciones continúan mientras se recopila información técnica, testimonios de los equipos de trabajo y registros del montaje para esclarecer completamente lo sucedido.