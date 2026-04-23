Mujer convivió más de un mes con el cadáver de su hermana en Popayán: así fue el hallazgo

Un hecho que ha causado conmoción en Popayán quedó al descubierto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda, donde, según las autoridades, su propia hermana habría permanecido durante varias semanas sin reportar lo ocurrido.

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El caso se registró en una casa de dos pisos que, de acuerdo con versiones de vecinos, llevaba tiempo en aparente abandono. Fueron precisamente los habitantes del sector quienes alertaron a las autoridades al notar la ausencia prolongada de las residentes y situaciones inusuales en el inmueble.

Tras la inspección, las autoridades encontraron el cadáver en estado avanzado, lo que permitió establecer que la muerte habría ocurrido varias semanas antes del hallazgo. De manera preliminar, se conoció que la mujer que convivía en el lugar habría permanecido allí durante más de un mes junto al cuerpo de su hermana sin dar aviso a las autoridades.

Una persona con aparentes problemas de salud mental fue trasladada a un centro asistencial luego del procedimiento. Foto: b

Fuentes cercanas al caso indicaron que el comportamiento de la mujer ha generado interrogantes entre los investigadores, quienes buscan establecer si existían condiciones de salud mental o circunstancias particulares que expliquen por qué no informó sobre el fallecimiento.

El hecho quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte y determinar si hubo o no intervención de terceros.

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Vecinos del sector manifestaron su sorpresa por lo ocurrido. “No se veían desde hace semanas y la casa permanecía cerrada”, señalaron, al tiempo que indicaron que el inmueble no registraba movimiento constante desde hacía algún tiempo.

El caso continúa bajo investigación mientras se esperan los resultados de Medicina Legal, que permitan establecer con precisión las circunstancias del deceso.