Reportan al menos seis muertos en nueva masacre en zona rural de Popayán

Una nueva masacre fue reportada este miércoles, 9 de abril, por la comunidad de la vereda Mesetas, límites entre Popayán y Cajibío, departamento del Cauca, este jueves. De acuerdo con el reporte preliminar, serían al menos seis personas asesinadas al interior de una vivienda.

Por ahora, no hay información oficial sobre edades, identidades y género de las víctimas. Tampoco hipótesis sobre cómo se habrían presentado los hechos que generaron la masacre número 36 de este año en Colombia.

La anterior también se registró en el departamento del Cauca. Allí, tres cuerpos fueron encontrados incinerados en un vehículo en la vía que comunica a Popayán con Cajibío.

Gabriel Guzmán es una de las víctimas de esta espantosa masacre registrada este jueves 26 de marzo en el centro del Cauca. Foto: Suministradas

La situación de orden público en esta zona del país sigue siendo muy compleja, pues hay presencia de las disidencias de las Farc, que son las responsables de varios hechos violentos.

Y es que este no ha sido el único caso de homicidio múltiple ocurrido en esta zona de Colombia, pues el lunes 19 de enero de 2026, se conoció el asesinato de al menos cuatro personas en la zona rural de Padilla, en el departamento del Cauca.

Primer trimestre violento

Un alarmante panorama reveló en las últimas horas el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre las masacres registradas en los primeros tres meses del año: en este periodo se reportan 35 hechos violentos.

En esa radiografía de la ONG, se advirtió que los hechos violentos se han presentado en 18 departamentos del país, situación que tiene altamente preocupadas a las autoridades y defensores de derechos humanos.

Indepaz indicó que la masacre más reciente se perpetró el pasado 27 de marzo de 2026 —la número 35—, con el asesinato de tres personas en zona rural entre la ciudad de Popayán y el municipio de Cajibío, en Cauca.

De acuerdo con las cifras, en Colombia no se presentaban datos de esa magnitud desde el año 2020. Según Indepaz, las masacres se registraron en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Caldas, Atlántico, Córdoba, entre otras zonas del territorio nacional.

El hecho se registró en el sector conocido como El Chamizo, en zona rural del sector antes mencionado. De acuerdo con la información que se conoció preliminarmente, hombres armados llegaron y dispararon contra varias personas que terminaron sin vida.