El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó una nueva masacre en Colombia y elevó a 66 el número de estos hechos registrados en lo corrido de 2026.

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El caso ocurrió en Valledupar, Cesar, donde cuatro jóvenes murieron en medio de un confuso episodio que involucró a miembros de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información divulgada por Indepaz, los hechos se registraron el pasado 2 de mayo en el sector conocido como Nando Marín. Allí, varios jóvenes se encontraban departiendo cuando llegaron uniformados de la Policía.

Según la versión recopilada por la organización, durante un intento de llevarse a uno de los hombres que se encontraban en el lugar, se habría presentado un altercado entre los asistentes y los uniformados. Indepaz aseguró que este episodio derivó en la muerte de cuatro jóvenes identificados como Hernán, Holman, Fabián y Humberto.

La organización indicó además que, según la información disponible, las víctimas no registraban antecedentes judiciales. Asimismo, señaló que testigos del caso han denunciado un presunto uso desproporcionado de la fuerza durante lo ocurrido.

Piden esclarecer los hechos

Tras conocerse el reporte, Indepaz y otras organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron que se adelanten las investigaciones correspondientes para establecer con claridad qué ocurrió aquella noche y determinar eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, no se conocen decisiones judiciales o disciplinarias que establezcan responsabilidades por estos hechos, por lo que las circunstancias exactas de la muerte de los cuatro jóvenes continúan siendo materia de investigación.

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Alertas por la situación de seguridad

La Defensoría del Pueblo había emitido previamente las Alertas Tempranas 013 y 020 para Valledupar, advirtiendo sobre riesgos asociados a la disputa por el control territorial y las economías ilícitas en zonas rurales cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según esos documentos, en el municipio tienen presencia estructuras como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y bandas de carácter local, organizaciones que mantienen influencia en corredores estratégicos utilizados para la movilidad y la captación de rentas ilegales.

Entretanto, familiares de las víctimas y organizaciones sociales han insistido en la necesidad de esclarecer lo sucedido y garantizar que los hechos no queden en la impunidad.