Golpe al narcotráfico: incautan 2,6 toneladas de cocaína en operación entre Colombia y Costa Rica

Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica permitió la incautación de 2.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Cabo Matapalo, Costa Rica, en un golpe que, según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, representa pérdidas superiores a los 20 millones de dólares para las organizaciones narcotraficantes.

Las víctimas que a nadie le duelen: así viven miles de campesinos bajo el yugo de grupos armados en zonas rurales de Colombia

De acuerdo con la información divulgada por el jefe de la cartera de Defensa, la droga era transportada en una lancha de perfil bajo tipo semisumergible que había partido desde la costa pacífica colombiana y tenía como destino final Estados Unidos.

Durante el operativo fueron capturadas tres personas en flagrancia: dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano. Las autoridades señalaron que los detenidos quedaron a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones.

“Mi reconocimiento a nuestros policías, marinos, investigadores y a las autoridades de Costa Rica por este trabajo articulado y contundente contra las redes criminales transnacionales. Cuando las naciones cooperan, el narcotráfico retrocede“, escribió en la red social X.

𝐄𝐋 𝐍𝐀𝐑𝐂𝐎𝐓𝐑Á𝐅𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈Ó 𝟐.𝟔 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐂𝐀 𝐘 𝐌Á𝐒 𝐃𝐄 𝟐𝟎 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐃Ó𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐍 𝐔𝐍𝐀 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐔𝐋𝐀𝐃𝐀 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀 𝐘 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐀.



En el marco de la estrategia Esmeralda… pic.twitter.com/HioLOyW1Ko — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 14, 2026

Cargamento sería del CJNG

Según información de inteligencia citada por el ministro, el cargamento pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal mexicana que habría adquirido la droga a grupos armados organizados con presencia en los departamentos de Nariño y Cauca.

Exclusivo: informante delató a alias Chalá, el supuesto asesino del periodista Mateo Pérez

Sánchez indicó que la incautación evitó la comercialización de más de seis millones de dosis de cocaína y afectó de manera significativa las finanzas de las redes criminales transnacionales.

“Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: Contra el crimen: 314 358 7212, líneas 107 – 157, GAULA: 147 – 165, reclutamiento infantil: 141″, señaló el ministro de Defensa al destacar que es de suma importancia el aporte de los ciudadanos al dar a conocer ese tipo de situaciones para poder actuar a tiempo y contrarrestar las organizaciones criminales.