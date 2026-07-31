Miguel Silva habla del tramo final del gobierno de Carlos Fernando Galán: “la ciudad perdió un tiempo muy valioso por la relación con Petro”

SEMANA: ¿Cómo va el avance de esta primera línea del Metro?.

Miguel Silva (M.S.): Somos muy optimistas de poder cumplir los tiempos. Hasta el momento hemos venido cumpliendo el cronograma. Es tal vez uno de los únicos proyectos de infraestructura de estas dimensiones en el mundo que está cumpliendo cronograma y presupuesto. Uno quisiera ver todo el viaducto ya construido, pero esto va por etapas. El otro año ya vamos a tener todo el viaducto completo y también las pruebas de todos los trenes desde el Patio Taller hasta la calle 72 y de regreso.

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Hasta el momento lo que tenemos son pruebas en unos pocos kilómetros. Inicialmente fueron entre el Patio Taller y la estación 1. Progresivamente esas pruebas van avanzando. Son pruebas de seguridad exigidas a nivel internacional para garantizar la operación segura de los trenes y el funcionamiento de todo el sistema.

Secretario de Planeación, Miguel Silva Foto: Secretaría de Planeación

SEMANA: ¿Qué cree que ha pasado con la licitación de la Línea 2? Ha sido un proceso turbulento que ya se cayó una vez…

M.S.: Sí, se ha seguido sondeando el mercado. Aquí es muy importante señalar que se ha revisado qué pasó con la primera apertura de la licitación y cómo se pueden mejorar los pliegos. No puedo adelantar mayores detalles sobre esos cambios, pero este gobierno tiene que abrir la licitación de la segunda línea del Metro. Así lo ha definido el alcalde.

Nuestro objetivo es honrar el convenio de cofinanciación vigente con la Nación y dejarle a la ciudad encaminada la segunda línea. Además, avanzar con el nuevo Gobierno Nacional en el convenio de cofinanciación de la Línea 3. La Empresa Metro de Bogotá ha venido trabajando en el análisis de esas futuras líneas. El POT nos dejó un indicativo de por dónde deberían ir, pero actualmente se estudia el trazado de la Línea 3.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó tras los resultados de la jornada electoral. Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA: ¿Por dónde será ese trazado?

M.S.: De una vez le anticipo que no será el mismo recorrido que se contemplaba hace un par de años. Es un trazado distinto que se está evaluando y que probablemente nos permita completar el circuito entre la Línea 1 y la Línea 2. Ese es el análisis que se está haciendo. El objetivo de este gobierno es abrir la licitación, ojalá adjudicar la Línea 2 y avanzar en el convenio de cofinanciación para la Línea 3.

SEMANA: ¿Por qué se cayó la primera licitación?

M.S.: Porque no se presentaron los proponentes. Había dos consorcios habilitados que habían superado todas las fases de precalificación, pero finalmente ninguno presentó oferta. Por eso la licitación fue declarada desierta.

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Secretario de Planeación, Miguel Silva Foto: Tomado del x @CarlosFGalan

SEMANA: Pero uno de ellos pidió una prórroga. La Alcaldía la concedió y, al final, ambos quedaron descalificados porque tenían un conflicto de intereses…

M.S.: Son razones de los propios proponentes. A última hora decidieron no presentarse. La forma de solucionar esto es hablar con el mercado, con otros interesados, para identificar qué ajustes se pueden hacer a los pliegos, de manera que el proceso sea más atractivo y nos permita abrir una licitación exitosa.

SEMANA: ¿Ese nuevo trazado que están analizando para la Línea 3, ¿cuál sería?

M.S.: Se están revisando varias alternativas. Como le digo, ojalá podamos cerrar el circuito conectando la Línea 1 y la Línea 2 desde el occidente. Hay varias opciones. Una podría ser por la avenida Boyacá, pero eso todavía no está definido. Se definirá próximamente.

Miguel Silva, secretario de Planeación Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA: En el Concejo de Bogotá existe preocupación porque el Gobierno saliente de Gustavo Petro no dejó recursos asegurados para la Línea 3 del Metro. ¿Qué hay realmente sobre la mesa frente a la Línea 3?

M.S.: Hay optimismo en la medida en que se ha planteado un cambio en la relación entre el Gobierno Nacional y el Distrito. La verdad es que la relación con el gobierno saliente de Gustavo Petro fue difícil. No puedo decir que hubo una ruptura completa, pero sí fue una relación complicada. De hecho, el alcalde Galán ha logrado sacar adelante el Metro incluso teniendo al presidente en contra del proyecto desde el principio. Ese es uno de los saldos positivos de este gobierno: haber defendido esa obra pese a esa oposición. Vemos con buenos ojos los mensajes que ha enviado el nuevo gobierno entrante sobre la relación con Bogotá.

SEMANA: Esa figura ha generado polémica. ¿Cómo lo ven ustedes?

M.S.: Yo creo que es una figura sana en la medida en que permita una mejor interlocución. Por supuesto, la relación entre el alcalde y el presidente debe ser directa. Pero, a nivel de secretarios, ministros y de toda la coordinación que requieren los proyectos, creemos que es un anuncio positivo que exista un trato especial para Bogotá.

Eso ya existió en el pasado. Recuerde que existía la Consejería para Bogotá. Gina Parody fue consejera presidencial para el caso de Bogotá. Las dimensiones de la ciudad, sus problemas y la agenda que maneja requieren un tratamiento específico.

Alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Semana

SEMANA: ¿No podría interpretarse también como una barrera entre el presidente, que finalmente es quien toma las decisiones, y el alcalde o la administración distrital?

M.S.: Nosotros entendemos exactamente lo contrario. Creemos que esa gerencia puede ser un facilitador de la interlocución para que los proyectos salgan adelante. La relación entre el alcalde y el presidente debe ser directa. Pero para sacar adelante muchos detalles operativos se requiere coordinación y eso, muchas veces, es precisamente lo que no existe dentro de los gobiernos. Si esa figura ayuda a coordinar las diferentes voces dentro del Gobierno Nacional y facilita el trabajo con los secretarios y los equipos técnicos, bienvenida sea. De ninguna manera la entendemos como un reemplazo de la autonomía del Distrito.

SEMANA: ¿Cree que esa relación difícil que tuvo el alcalde Galán con el gobierno de Gustavo Petro terminó paralizando o retrasando el desarrollo de Bogotá?

M.S.: Sí. Yo creo que definitivamente perdimos tiempo, y un tiempo muy valioso. Por ejemplo, la ampliación de la Autopista Norte pudo haber avanzado mucho más rápido. También se perdió tiempo con la discusión del Regiotram del Norte. Eso muchas veces no se dice. Cuando el Gobierno Nacional planteó que ese proyecto debía incluir carga férrea, terminó paralizado cerca de año y medio.

También perdimos tiempo en la discusión sobre la soberanía energética, un tema crítico porque Bogotá podría enfrentar riesgos importantes en el corto y mediano plazo si no se fortalecen esos proyectos. Si Bogotá se apaga, se apaga una parte muy importante de la economía del país. Ese riesgo siempre debe estar presente. En ese sentido, creo que la relación difícil con el Gobierno Nacional nos hizo perder un tiempo muy valioso, que esperamos recuperar con el nuevo gobierno.

El alcalde Carlos Fernando Galán entregó las obras de acceso al Colegio María Currea Manrique en Ciudad Bolívar. Foto: Redes sociales

SEMANA: ¿Qué esperan del gobierno de Abelardo de la Espriella?

M.S.: Lo primero es la seguridad. Ese es el principal punto de la agenda con el Gobierno Nacional y también pasa por una relación con el Congreso de la República. Hace unos días el alcalde presentó cinco puntos para fortalecer la justicia frente al crimen organizado y creemos que ese trabajo debe hacerse conjuntamente con el Gobierno Nacional.

Por supuesto, también está el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Bogotá no puede seguir teniendo menos policías por cada cien mil habitantes que el resto de las principales ciudades del país. Nosotros estamos listos para trabajar con el Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la Policía Nacional, de manera que eso también se traduzca en un fortalecimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá, así como en mayores capacidades de inteligencia y coordinación con la Fiscalía. Ese es el primer gran tema de trabajo conjunto.

SEMANA: Qué más…

M.S.: Las líneas de transmisión de energía eléctrica. Es un asunto fundamental para Bogotá y allí fue donde perdimos tiempo. Otro tema clave es la infraestructura. Bogotá puede sacar adelante la Línea 3 del Metro y es importante avanzar en el convenio de cofinanciación. También debe darse una alta prioridad a la PTAR Canoas. Esperamos abrir la licitación, ojalá este año. Será una obra de impacto nacional, porque permitirá sanear el río Bogotá en un 100 %. También está el tema de la vivienda. El gobierno de Gustavo Petro excluyó por completo a Bogotá y a varias ciudades capitales de los subsidios de vivienda. Eso nos obligó a apalancar esa política con recursos propios. En todo caso, la agenda de Bogotá con la Nación es muy amplia.

EL secretario General de la Alcaldía, Miguel Silva, explicó en qué consiste Bogotá en Modo Metro. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Ya han tenido la oportunidad de hablar con el equipo del presidente electo?

M.S.: Sí. Hemos conversado con varios de los ministros designados. Muchos de ellos ya tienen identificados los temas prioritarios de Bogotá y, en la medida en que avance la conformación del nuevo gobierno, esa relación se irá fortaleciendo. La instrucción del alcalde ha sido buscar siempre el mejor entendimiento posible con el Gobierno Nacional para que a Bogotá le vaya bien.

SEMANA: Una de las propuestas de Abelardo de la Espriella son los bloques de seguridad urbana. Esa iniciativa ha generado polémica porque algunos consideran que revive figuras como las Convivir o incluso estructuras paramilitares. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta qué, además, coincide con la discusión en el Congreso sobre flexibilizar el porte de armas?

M.S.: Nosotros estamos convencidos de que el problema de la seguridad pasa, fundamentalmente, por la administración de justicia. Claro que es importante fortalecer los cuerpos de Policía. Eso es fundamental y nuestro objetivo es que el Gobierno Nacional reconozca la importancia de Bogotá en la distribución del pie de fuerza. En conclusión, creemos que el camino es fortalecer la justicia, combatir la impunidad y reducir la reincidencia. Esa es la conversación que queremos plantearle al Gobierno Nacional.

Foto: Guillermo Torres

SEMANA: Pero, específicamente, ¿qué opinan de los bloques de seguridad urbana y de la propuesta de permitir el porte de armas para los ciudadanos?

M.S.: El porte de armas implica riesgos y eso debe formar parte de la discusión. No se trata únicamente de permitir que una persona tenga un arma, sino de analizar los riesgos que genera su uso. Por ejemplo, hay que preguntarse cómo se van a mitigar esos riesgos y cómo evitar que una flexibilización del porte legal termine incentivando el porte ilegal de armas. Además, desde el punto de vista operativo, podría ser mucho más difícil para la Policía distinguir qué armas son legales y cuáles no.

Sobre los bloques de seguridad urbana todavía hace falta conocer el proyecto en detalle. Hasta ahora es un anuncio y preferimos esperar a que el Gobierno presente formalmente la iniciativa para dar una opinión más precisa.

SEMANA: En menos de un año comenzarán las campañas para la alcaldía y, claramente, la administración saliente siempre termina siendo el derrotero de los candidatos. ¿Están preparados para ese escenario?

M.S.: Lo primero es un respeto absoluto por el votante bogotano. Es un votante ilustrado, cualificado y crítico. Es un ciudadano que reconoce las cosas buenas, pero también identifica aquello que no funciona. Nosotros tenemos avances muy importantes y hay señales claras de recuperación de la confianza y del optimismo en la ciudad, algo que históricamente ha sido muy difícil recuperar. Ojalá esa sea una senda que los próximos gobiernos también cultiven. Hay iniciativas de este gobierno que han dado resultados y vale la pena mantenerlas. Hay muchas cosas que Bogotá viene haciendo bien y que vale la pena poner sobre la mesa para que el votante las evalúe.

"Firmamos el decreto que pone en marcha las Ondas Metropolitanas, con las que le apostamos a que el Metro traiga desarrollo, renovación y mejor calidad de vida", C. F. Galán en X. Foto: Tomada de X @CarlosFGalan

SEMANA: Si hay una obra que le ha dolido a Bogotá es la av.68 ¿cómo va ese tema?

M.S.: Ha sido muy difícil sacarla adelante. Es un proyecto que ha enfrentado múltiples contingencias. Nuestra expectativa es entregar la mayor parte de la avenida 68 antes de finalizar este gobierno. Ojalá podamos entregar la totalidad de la obra, pero también debemos ser muy responsables con lo que le prometemos a la ciudadanía para no generar falsas expectativas ni frustraciones. Sí vamos a entregar la mayor parte de los tramos y esperamos, ojalá, poder culminarla completamente.

SEMANA: ¿Usted cree que la ciudadanía realmente están viendo todos los avances de los que usted habla?

M.S.: Yo creo que sí. Cuando uno conversa con los taxistas, por ejemplo, que recorren la ciudad todos los días, ellos reconocen el esfuerzo que hemos hecho para recuperar la malla vial. Es un esfuerzo superior al de administraciones anteriores. También la gente reconoce la importancia de haber defendido la construcción del Metro y de haber logrado que esa obra siga avanzando. La ciudadanía también empieza a valorar el esfuerzo que implicó sacar adelante esa obra incluso con el presidente en contra del proyecto. ¿Hace falta hacer más? Claro que sí. A todos los gobiernos siempre les quedarán cosas pendientes, porque las necesidades de la ciudad son enormes y ni los recursos ni el tiempo alcanzan para resolverlo todo.

Acuerdo entre Petro y Galán sobre el San Juan de Dios Foto: Semana

SEMANA: ¿Por qué fue tan difícil poder dialogar con el gobierno de Gustavo Petro? ¿Con Gustavo Petro particularmente?

M.S.: Yo creo que fue difícil, pero no por parte del alcalde Galán. El alcalde siempre tuvo apertura al diálogo con el Gobierno Nacional. Insisto: aquí no importa si el gobierno nacional es de izquierda o de derecha. Cualquier alcalde de Bogotá tiene la obligación de buscar entendimientos con la Nación. Lo que ocurrió con el gobierno de Gustavo Petro fue que, en muchas ocasiones, la ideología terminó poniéndose por encima de los intereses de la ciudad. Al final, el principal problema fue la pérdida de tiempo.

SEMANA: Qué proyectos quedaron en medio de eso…

M.S.: El mejor ejemplo es el Regiotram del Norte. Ese proyecto ya venía estructurándose desde administraciones anteriores. Luego, durante la alcaldía de Claudia López, se hicieron modificaciones y, cuando llegó el gobierno de Petro, decidió frenarlo por la discusión sobre la carga férrea. No había evidencia, ni sustento técnico, ni estudios que respaldaran esa decisión. Finalmente tuvieron que reconocer que no era viable y regresar al planteamiento inicial. Todo eso significó perder un tiempo muy valioso. Yo creo que fue, sobre todo, una fijación ideológica del Gobierno Nacional la que impidió que muchos proyectos avanzaran con mayor rapidez.

El reclamo de Galán se enmarca en la tensión política entre la Alcaldía y Presidencia Foto: Alcaldía de Bogotá/ Colprensa/ Montaje Semana

SEMANA: ¿Podría interpretarse como una especie de revancha de Gustavo Petro por ser un gobierno opuesto a su ideología?

M.S.: Yo lo interpreto más como un impulso autoritario por imponer una agenda a los demás gobernantes. Y eso no ocurrió únicamente con Bogotá. También pasó con otras grandes ciudades y con la mayoría de las capitales del país. En la reunión de Asocapitales de hace unos meses el mensaje de prácticamente todos los alcaldes fue el mismo: existía una gran frustración por la dificultad para dialogar con el Gobierno Nacional. Por eso no creo que haya sido un asunto exclusivamente contra Bogotá. Más allá de la ideología, hubo un estilo de gobierno con un talante muy autoritario frente a los alcaldes y gobernadores, especialmente frente a los alcaldes de las ciudades capitales que no compartían la línea política del presidente.

SEMANA: Cuando uno habla con una buena parte de los concejales, muchos dicen que una de las principales dificultades ha sido que el alcalde ha mantenido cierta distancia para reunirse con ellos, escucharlos o dialogar directamente. Algunos sienten que el Concejo ha sido rechazado por esta administración. ¿Qué lectura hace de esa percepción?

El mandatario pidió al Gobierno nacional usar los mecanismos que establece el actual Plan de Desarrollo Nacional. Foto: Alcalde de Bogotá

M.S.: Hay algo que muchas personas no conocen: buena parte de nuestros secretarios invierte prácticamente la mitad de su tiempo en el Concejo de Bogotá. Por instrucción del alcalde, los secretarios siempre están presentes respondiendo a los requerimientos de los concejales. Nosotros hemos planteado una relación basada en el respeto. Cuando tuve la responsabilidad de liderar el Plan Distrital de Desarrollo, desde el comienzo les dije a los concejales que habría asuntos en los que nunca íbamos a estar de acuerdo y que eso había que asumirlo con realismo. Pero también les dije que esas diferencias no podían impedirnos sacar adelante aquello en lo que sí fuera posible construir consensos. Ojalá podamos seguir construyendo acuerdos con todas las bancadas.

SEMANA: Pero, de pronto, la percepción no tiene que ver con los secretarios, sino con la relación personal del alcalde con los concejales. Ellos sienten que ha faltado una mayor disposición para recibirlos o reunirse con ellos…

M.S.: El alcalde ha mantenido una relación directa con los concejales. Ha sostenido reuniones con las bancadas, con las comisiones y ha sido una relación cercana. No olvidemos que él fue concejal y muchos de ellos lo conocen personalmente y pueden hablar directamente con él. La impresión que tengo es que ha sido una relación que el propio alcalde nos ha pedido cuidar. En los consejos de gobierno insiste constantemente en valorar a los concejales porque representan a la ciudadanía y son sus voceros.

Nuevo Liberalismo al Congreso Candidato a Representante a la Cámara Foto: Archivo Personal

SEMANA: Siendo realistas y teniendo en cuenta el tiempo que queda de administración, ¿qué cree que le va a quedar pendiente al gobierno de Carlos Fernando Galán?

M.S.: Esa es una respuesta que seguramente podré dar con mayor precisión el próximo año. Por ahora puedo decir que estamos resolviendo problemas y deudas históricas de la ciudad. Por ejemplo, estamos muy cerca de dejar completamente actualizado el sistema de iluminación de Bogotá, un problema que viene desde 1997. También vamos a entregar las obras de valorización que durante años permanecieron represadas. Y la mayor deuda histórica de la ciudad, el Metro, la vamos a entregar en etapa de pruebas, en marcha blanca. Por eso le digo que, hasta ahora, vamos cumpliendo las metas que nos propusimos.

SEMANA: Pero uno siempre sabe qué es lo que ya, por tiempo, no va a poder dejar listo ¿no?

M.S.: Sabremos exactamente qué quedará pendiente cuando lleguemos al segundo semestre del próximo año. La idea es seguir cumpliendo los compromisos adquiridos con Bogotá.