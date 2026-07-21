Bogotá abrió inscripciones para curso sobre prevención de violencias digitales contra las mujeres

Con el objetivo de promover entornos más seguros para las ciudadanas en el ecosistema virtual, la capital colombiana puso en marcha una nueva convocatoria educativa. Esta iniciativa surge como respuesta institucional ante la realidad de que “las violencias contra las mujeres también ocurren en Internet”.

Víctimas de ciberacoso crean una IA que ayuda a mujeres que sufrieron de violencia sexual digital

Un panorama que exige acción inmediata

Un panorama que exige acción inmediata

La necesidad de estos espacios de formación se sustenta en cifras oficiales. De acuerdo con los registros, entre abril de 2024 y junio de 2026, la ciudad brindó apoyo a 8.201 mujeres que fueron víctimas de agresiones en entornos digitales.

El ciberacoso y la sextorsión concentran la mayoría de los casos reportados Foto: Getty Images

Este fenómeno afecta con mayor intensidad a las mujeres jóvenes, especialmente a aquellas entre los 18 y 28 años. Entre las situaciones reportadas con mayor frecuencia se encuentran el hostigamiento y el uso indebido de material personal para ejercer presión o chantaje. Por esta razón, el programa busca “fortalecer las capacidades de las participantes para reconocer las distintas manifestaciones de las violencias digitales basadas en género y actuar de manera informada frente a ellas”.

Herramientas para una navegación protegida

El curso está diseñado para que las asistentes puedan identificar y neutralizar diversas amenazas que a veces suelen pasar desapercibidas o no son comprendidas en su totalidad. Entre los temas principales se encuentran:

Ciberacoso y discursos de odio: Identificación de ataques sistemáticos o mensajes que promueven la discriminación en redes.

Identificación de ataques sistemáticos o mensajes que promueven la discriminación en redes. Sextorsión: Explicada como el uso de contenido íntimo para extorsionar a la persona.

Explicada como el uso de contenido íntimo para extorsionar a la persona. Suplantación de identidad: Cuando un tercero utiliza los datos o fotos de una mujer para hacerse pasar por ella sin su permiso.

Cuando un tercero utiliza los datos o fotos de una mujer para hacerse pasar por ella sin su permiso. Protección de datos: Métodos para blindar la información personal y asegurar los dispositivos electrónicos.

Esta actualización del contenido se ha logrado gracias a la gestión de los Centros de Inclusión Digital, contando con el respaldo de la Embajada de Portugal y la Fundación Karisma.

Detalles de la convocatoria y modalidades

La Secretaría Distrital de la Mujer ha estructurado este proceso de aprendizaje de manera que sea accesible para diferentes perfiles. El curso se describe como un “espacio de formación que actualiza y fortalece sus contenidos para brindar más herramientas a las mujeres frente a los riesgos presentes en redes sociales, plataformas de mensajería y otros entornos digitales”.

El curso se ofrecerá de forma virtual y presencial: estos son los detalles Foto: Getty Images

Las personas interesadas deben tener en cuenta el calendario y las opciones de asistencia:

Fecha límite de inscripción: Se recibirán solicitudes hasta el 27 de julio.

Se recibirán solicitudes hasta el 27 de julio. Inicio de formación: Las sesiones comenzarán durante la primera semana de agosto.

Las sesiones comenzarán durante la primera semana de agosto. Flexibilidad: El programa se desarrollará tanto en modalidad presencial como virtual, utilizando materiales didácticos que fomentan la participación activa.

Para mayor información acerca de la inscripción, se debe dirigir a la Secretaría de la Mujer.

Desde su creación en 2023, cerca de mil mujeres han pasado por estas aulas, consolidando una estrategia que busca que cada vez más ciudadanas logren desenvolverse con “mayor seguridad, autonomía y confianza” en el mundo digital.