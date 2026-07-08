Alcalde Carlos Fernando Galán responde a indagación preliminar del CNE por supuestas irregularidades en financiación de su campaña

Este miércoles, 8 de julio, la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, cercana al presidente Gustavo Petro, ordenó abrir una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por supuesta violación de topes electorales.

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La noticia se hizo pública cuando se conoció una notificación de la Oficina de Atención al Ciudadano del CNE al concejal de Bogotá Angelo Schiavenato Rivadeneira, quejoso contra el alcalde, quien se refirió a diversos aportes económicos que fueron estrategicamente fragmentados por el Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria en medio de la campaña.

“Se avoca la apertura de la indagación preliminar por la presunta vulneración de los artículos 13, 14 y 16 de la Ley 130 de 1994, 20 y 23 de la Ley 1475 de 2011, por parte de Carlos Fernando Galán, en calidad de alcalde electo a la Alcaldía Mayor de Bogotá, avalado por el Partido Nuevo Liberalismo”, se lee en el documento.

SEMANA conoció que este proceso apenas es una indagación preliminar y no hay, al menos de momento, una investigación abierta por esta queja.

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a la indagación a través de un comunicado de prensa: “En la campaña de 2023, como en todas las campañas que he hecho a lo largo de mi vida, cumplí con los topes y límites para las donaciones. Toda la información es pública está disponible en el aplicativo Cuentas Claras en: https://www.cnecuentasclaras.gov.co”.

Dijo que, como alcalde de Bogotá, “mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”.

Y añadió: “Las entidades del Distrito, de acuerdo con su misionalidad, desarrollan su gestión contractual de manera autónoma. En este caso en particular, no soy yo, como alcalde, el ordenador del gasto”.

Galán reiteró que, como ha sido a lo largo de su vida, “estoy listo para atender este y cualquier otro requerimiento por parte de las autoridades”.