De “censura” califican diversas voces la prohibición de la magistrada Fabiola Márquez, a SEMANA, de publicar encuestas de AtlasIntel

La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), le prohibió a SEMANA publicar nuevas encuestas de la firma AtlasIntel, a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

Se trata de una decisión que silencia a SEMANA y que no fue sometida a discusión y votación de la Sala Plena del CNE.

En El Debate de SEMANA, varias voces políticas calificaron de “censura” la decisión de la togada Márquez contra este medio de comunicación.

“Esto es absolutamente escandaloso. Esto es esencialmente una censura pura y dura contra un medio de comunicación a 15 días de las elecciones presidenciales. Aquí le están básicamente impidiendo a un medio de comunicación publicar información, publicar básicamente una encuesta, y yo me pregunto dónde está la Flip, en dónde están los demás medios de comunicación censurando este atentado contra la libertad de expresión y contra la democracia colombiana”, dijo en El Debate el exsenador Rodrigo Lara.

En línea con lo anterior, el abogado Fabio Humar dijo que no hay duda de que existe una “censura” contra SEMANA y expuso sus motivos en El Debate.

Fabio Humar dice que magistrada Fabiola Márquez podría haber actuado ilegalmente al prohibir a SEMANA publicar encuestas de AtlasIntel

“Déjeme decirle que lo que más me preocupa y me preocuparía tanto como estoy preocupado en este evento, como si se prohibiera cualquier otra publicación de cualquier otra encuesta con cualquier otro resultado, es que un magistrado del Consejo Nacional Electoral, que no son jueces en el estricto sentido de la palabra, ordene a un medio de comunicación publicar o no publicar alguna cosa”, destacó el jurista Humar.

De tal modo, el abogado Humar fue enfático en decir que no puede haber un juez en Colombia que impida a un medio de comunicación la publicación de una información, siempre y cuando este asuma responsabilidades de lo que está divulgando.

“¿Por qué? Porque un medio de publicación puede publicar lo que quiera y asumir la responsabilidad de esa publicación con sus lectores, que la premiarán o castigarán, o con sus anunciantes, que la premiarán o castigarán. Pero esto que estamos viendo es una censura prohibida por la Constitución Política y los pactos internacionales, naturalmente“, agregó Humar.

Carlos Fernando Motoa, tras anunciar proyecto para derogar ley de encuestas: “se pervirtió”

Entre tanto, el senador Carlos Fernando Motoa opinó en El Debate que la magistrada Rodríguez se equivocó. “Entre otras cosas, porque las instituciones deben garantizar la transparencia, no limitar el debate, no cercenar la posibilidad de ser informados los colombianos a través de los medios de comunicación que utilizan diferentes estrategias o mecanismos, en este caso, una firma encuestadora muy seria y reconocida”.