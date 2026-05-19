La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, silencia a SEMANA: le prohibió publicar nuevas encuestas de AtlasIntel; esta es la historia de las presiones

Este martes 19 de mayo, la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), expidió un polémico auto para silenciar a SEMANA.

En una medida cautelar de urgencia, que sospechosamente no fue sometida a la discusión y votación de la Sala Plena de ese tribunal, como es lo acostumbrado, le prohibió a este medio de comunicación publicar nuevas encuestas de la firma AtlasIntel a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

Sin lugar a dudas, se trata de una operación de silencio contra SEMANA y una retaliación política indebida frente a los resultados de los más recientes estudios de AtlasIntel. Este medio de comunicación solo se encarga de divulgarlos.

En este plan han participado distintos actores políticos con un mismo fin: presionar para impedir que SEMANA divulgue encuestas electorales de una de las firmas más reputadas en el mundo en esa materia, y que ha acertado en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Sudáfrica y Hungría, entre otros.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue publicada el pasado viernes 15 de mayo. Según sus resultados, habría una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia y los demás candidatos quedarían por fuera de la contienda. Esto encendió una guerra en las redes sociales con bodegas pagas buscando desacreditar a SEMANA y a AtlasIntel.

A la polémica decisión de la magistrada Márquez se le suma en las últimas horas la apertura de una indagación preliminar del magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, cuya candidata presidencial es Paloma Valencia, una de las promotoras de la polémica ley de encuestas que ha generado una mordaza contra los medios y las empresas encuestadoras en medio de la campaña presidencial.

La medida cautelar de Márquez, de 17 páginas, es perentoria: “DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA la suspensión inmediata y/o prohibición temporal de publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales por parte de la firma encuestadora ATLASINTEL S.A.S. y el medio de comunicación REVISTA SEMANA, con fundamento en la prueba sumaria que constituye el Informe Final de Auditoría Técnica y Metodológica, emitido por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, incorporado en el expediente No. CNE-E-DG-2026-014724, hasta tanto se verifique el cumplimiento integral de los requisitos legales”.

SEMANA usará todos los recursos legales y acudirá a todas las instancias para defender el derecho a la libertad de prensa, a la información que tienen los colombianos, y al debido proceso, teniendo en cuenta que la magistrada Fabiola Márquez no sometió a Sala Plena el estudio de su polémica decisión.