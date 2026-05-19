Paloma Valencia pidió explicaciones a Iván Cepeda, pero el presidente Gustavo Petro reaccionó: “No se ha perdido un peso”

Se sigue profundizando la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la candidata presidencial Paloma Valencia, encendiendo la arena política a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
En esta ocasión, el jefe de Estado reaccionó a un mensaje que publicó Valencia por medio de su cuenta personal de X. Allí la candidata presidencial le pidió explicaciones a Iván Cepeda, por un “escándalo de corrupción” que salpica, al parecer, a Iván Velásquez, exministro de Defensa del Gobierno Petro.
“@IvanCepedaCast, usted que es tan amigo de Iván Velásquez y respalda su carrera pública, explíquenos por qué el Ministerio de Defensa en diciembre de 2022 modificó un contrato billonario para entregarle $195.375 millones a un contratista como ganancia anticipada, sin poner un solo ladrillo ni dar garantías”, denunció Paloma Valencia.
. @IvanCepedaCast usted que es tan amigo de Iván Velásquez y respalda su carrera pública, explíquenos por qué el Ministerio de Defensa en diciembre de 2022 modificó un contrato billonario para entregarle $195.375 millones a un contratista como ganancia anticipada, sin poner un… pic.twitter.com/XQAjcVeXhb— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 19, 2026
Y agregó: “El presunto robo del ‘Proyecto Fortaleza’ es cuatro veces más grande que lo que se perdió con los carrotanques de la UNGRD. Usted, que es tan cercano al Ministerio de Defensa y tiene a su ex asesora de UTL como secretaria de gabinete, debería saber por qué en la gestión de su amigo Velásquez le dieron este regalo al contratista canadiense. ¿Dónde están los $195.375 millones?”.
Posteriormente, el mandatario colombiano no guardó silencio y reaccionó al mensaje de Paloma Valencia: “Señora, usted ataca a mi gobierno y no es gente de fuera de mi gobierno quien debe responder. Iván Velásquez es mi embajador ante el Vaticano y estuvo perseguido por toda la mafia centroamericana cuando destapó el narco gobierno de Guatemala”.
“Un narcogobierno similar que estuvo en Honduras tuvo un presidente extraditado por narcotráfico que ahora ayuda a las campañas electorales de la derecha, tratando de destruir mi gobierno, con dinero del genocida Netanyahu y de Milei, el que envía aviones a atacar al pueblo de Bolivia. Esos son los aliados de la derecha colombiana y su fuente, el narcotráfico”, recalcó.
También indicó: “Iván Velasquez, mi exministro de defensa de mi gobierno, encontró el contrato de ‘fortaleza’ para hacer un edificio en el CAN para el ministerio de defensa; se trataba de un contrato firmado por el gobierno de Duque, su gobierno, señora Valencia. Un contrato muy mal estructurado, que el gobierno que usted apoyó firmó el 2 de agosto del año 2022, cinco días antes de irse”.
Señora usted ataca a mi gobierno y no es gente de fuera de mi gobierno quien debe responder.— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026
Iván Velasquez es mi embajador ante el Vaticano y estuvo perseguido por toda la mafia centroamericana cuando destapó el narco gobierno de Guatemala.
Un narcogobierno similar que estuvo… https://t.co/0D5CEx3rY1
“No se ha perdido un peso porque yo decidí que el Ministerio de Defensa lo renegociara para terminarlo de común acuerdo con Canadá. El contrato no se realizó y la fiducia devuelve todo el dinero; el único riesgo es cambiario porque el contrato firmado en el gobierno Duque no tiene cláusula para cubrir el riesgo cambiario. Así, señora Valencia, que a quien tiene que preguntarle no es a nuestro embajador, sino a su amigo, el expresidente Duque”, insistió Petro.
Y concluyó el jefe de Estado: “Le solicito que rechace la intervención del genocida Netanyahu y del presidente Milei en nuestra política. Aquí no queremos dineros recogidos por el narcotraficante Hernández, expresidente de Honduras, en nuestro país”.