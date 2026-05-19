Paloma Valencia pidió explicaciones a Iván Cepeda, pero el presidente Gustavo Petro reaccionó: “No se ha perdido un peso”

Se sigue profundizando la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la candidata presidencial Paloma Valencia, encendiendo la arena política a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

En esta ocasión, el jefe de Estado reaccionó a un mensaje que publicó Valencia por medio de su cuenta personal de X. Allí la candidata presidencial le pidió explicaciones a Iván Cepeda, por un “escándalo de corrupción” que salpica, al parecer, a Iván Velásquez, exministro de Defensa del Gobierno Petro.

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“@IvanCepedaCast, usted que es tan amigo de Iván Velásquez y respalda su carrera pública, explíquenos por qué el Ministerio de Defensa en diciembre de 2022 modificó un contrato billonario para entregarle $195.375 millones a un contratista como ganancia anticipada, sin poner un solo ladrillo ni dar garantías”, denunció Paloma Valencia.

Y agregó: “El presunto robo del ‘Proyecto Fortaleza’ es cuatro veces más grande que lo que se perdió con los carrotanques de la UNGRD. Usted, que es tan cercano al Ministerio de Defensa y tiene a su ex asesora de UTL como secretaria de gabinete, debería saber por qué en la gestión de su amigo Velásquez le dieron este regalo al contratista canadiense. ¿Dónde están los $195.375 millones?”.

Posteriormente, el mandatario colombiano no guardó silencio y reaccionó al mensaje de Paloma Valencia: “Señora, usted ataca a mi gobierno y no es gente de fuera de mi gobierno quien debe responder. Iván Velásquez es mi embajador ante el Vaticano y estuvo perseguido por toda la mafia centroamericana cuando destapó el narco gobierno de Guatemala”.

“Un narcogobierno similar que estuvo en Honduras tuvo un presidente extraditado por narcotráfico que ahora ayuda a las campañas electorales de la derecha, tratando de destruir mi gobierno, con dinero del genocida Netanyahu y de Milei, el que envía aviones a atacar al pueblo de Bolivia. Esos son los aliados de la derecha colombiana y su fuente, el narcotráfico”, recalcó.

También indicó: “Iván Velasquez, mi exministro de defensa de mi gobierno, encontró el contrato de ‘fortaleza’ para hacer un edificio en el CAN para el ministerio de defensa; se trataba de un contrato firmado por el gobierno de Duque, su gobierno, señora Valencia. Un contrato muy mal estructurado, que el gobierno que usted apoyó firmó el 2 de agosto del año 2022, cinco días antes de irse”.

“No se ha perdido un peso porque yo decidí que el Ministerio de Defensa lo renegociara para terminarlo de común acuerdo con Canadá. El contrato no se realizó y la fiducia devuelve todo el dinero; el único riesgo es cambiario porque el contrato firmado en el gobierno Duque no tiene cláusula para cubrir el riesgo cambiario. Así, señora Valencia, que a quien tiene que preguntarle no es a nuestro embajador, sino a su amigo, el expresidente Duque”, insistió Petro.

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Y concluyó el jefe de Estado: “Le solicito que rechace la intervención del genocida Netanyahu y del presidente Milei en nuestra política. Aquí no queremos dineros recogidos por el narcotraficante Hernández, expresidente de Honduras, en nuestro país”.