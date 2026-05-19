El magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, el partido de la candidata presidencial Paloma Valencia, también participa del plan para silenciar a SEMANA

En la operación para silenciar a SEMANA a 12 días de las elecciones presidenciales no solo participa la magistrada petrista Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), que este lunes le prohibió a este medio publicar nuevas encuestas de la firma AtlasIntel. También actúa el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, cuya candidata presidencial es Paloma Valencia, una de las autoras de la ley mordaza contra las encuestas.

Prada emitió un auto el pasado viernes 15 de mayo, coincidencialmente el mismo día en que se divulgó la más reciente encuesta de AtlasIntel para este medio, en la cual se evidenció que la candidata Valencia, de su partido, no pasaría a segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, sino Abelardo de la Espriella. Valencia libra una batalla contra dicho candidato.

En la decisión, Prada abrió una indagación preliminar contra AtlasIntel y le dio solamente tres días de plazo para responder dudas relacionadas con una encuesta publicada por este medio en marzo pasado.

De forma paralela, ese mismo viernes 15 de mayo, tras conocerse los resultados desfavorables para Valencia, se puso en marcha en las redes sociales una campaña de desprestigio contra SEMANA y AtlasIntel.

En ese plan han presionado sanciones contra este medio y la encuestadora, y participan activamente las bodegas palomistas y algunos seguidores reconocidos de la candidata presidencial, como su cuñado Juan Carlos Pastrana. Él se ha dedicado permanentemente a hostigar a este medio y a la firma encuestadora en los últimos días.

La de Álvaro Hernán Prada se trata de la tercera actuación del CNE contra SEMANA y AtlasIntel.