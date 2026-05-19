Caso Jineth Bedoya: lanzan Fondo No es Hora de Callar para las mujeres periodistas

El Ministerio de la Igualdad lanzó el Fondo No Es Hora de Callar destinado a la protección de las mujeres periodistas y comunicadoras del país. Esa plataforma está adscrita al viceministerio de las mujeres y es creada como una medida de reparación integral del Estado en favor de la periodista Jineth Bedoya Lima.

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El Fondo es una respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de la reportera que tiene el objetivo de fortalecer el trabajo de mujeres periodistas y comunicadoras en Colombia.

El mecanismo persigue el propósito de prevenir las violencias basadas en género en el ejercicio periodístico, proteger a las mujeres comunicadoras y promover su atención integral, reconociendo los riesgos que enfrentan en el desarrollo de su labor.

Bedoya aseguró que solo ella y su madre saben lo que ha significado su lucha y celebró poder entregarle ese plataforma a las mujeres comunicadoras y víctimas de violencia sexual del país. “Siguen siento días muy duros, muy difíciles. Y, así como hace 26 años, hoy también me sigue salvando el periodismo (...) El periodismo es mi vida, no soy otra cosa que periodista”, expresó Bedoya.

La viceministra de Cultura Tamara Ospina afirmó que el machismo y la misoginia han afectado la democracia, para la que es necesaria la libertad de prensa. “En Colombia el periodismo y el ejercicio de la comunicación popular ha sido sistemáticamente violentado con el fin de hacer callar las voces”, manifestó Ospina.

El ministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta le entregó a la periodista un documento con las medidas de reparación del Estado. Bedoya también recibió un tejido y una mochila indígena como símbolo de su lucha por la reparación.

El Ministerio de la Igualdad anunció el fondo. Foto: SEMANA

La iniciativa se inauguró mediante una obra de teatro protagonizada por mujeres que escenificaron los casos de nueve asesinatos a mujeres periodistas que se registraron en el marco del conflicto armado y de la violencia del narcotráfico. La puesta en escena contó con la participación de la exministra de Cultura y dramaturga Patricia Ariza.

En esta se destacaron también los hechos que ocurrieron contra otras que trabajaban repartiendo periódicos, como uno sucedido en Medellín, así como el de una vendedora de Ibagué, cuyas vidas fueron apagadas por los ilegales afectando el derecho a la libertad de prensa.

El Fondo No es Hora de Callar se crea en cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la CorteIDH en el marco del caso de Bedoya. El Ministerio de la Igualdad puntualizó que este constituye un paso significativo hacia la garantía de los derechos, la justicia y la no repetición.