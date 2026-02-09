Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó la sentencia de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá que absolvió a la fiscal Bibiana Rosa Orozco.

Con la determinación, condenó a Orozco a pagar más de cuatro años de cárcel por el delito de prevaricato por acción agravado, relacionado con el caso de secuestro, abuso y tortura que sufrió la periodista Jineth Bedoya en la cárcel La Picota, en Bogotá.

La periodista Jineth Bedoya renunció al reconocimiento como víctima en dos macrocasos ante la JEP

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia después de que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación apelaran la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Bogotá que absolvió a Orozco el 5 de agosto de 2025.

El fallo de la Corte, con ponencia del magistrado Diego Corredor, resolvió “condenar, por primera vez, en segunda instancia a Bibiana Rosa Orozco Bonilla por la comisión del delito de prevaricato por acción agravado, en calidad de autora”.