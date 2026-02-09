Nación

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Bibiana Orozco Bonilla tendrá que pagar una pena de cuatro años de cárcel por el delito de prevaricato por acción agravado.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:27 a. m.
Periodista Jineth Bedoya.
Periodista Jineth Bedoya. Foto: Cancillería

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó la sentencia de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá que absolvió a la fiscal Bibiana Rosa Orozco.

Con la determinación, condenó a Orozco a pagar más de cuatro años de cárcel por el delito de prevaricato por acción agravado, relacionado con el caso de secuestro, abuso y tortura que sufrió la periodista Jineth Bedoya en la cárcel La Picota, en Bogotá.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia después de que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación apelaran la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Bogotá que absolvió a Orozco el 5 de agosto de 2025.

El fallo de la Corte, con ponencia del magistrado Diego Corredor, resolvió “condenar, por primera vez, en segunda instancia a Bibiana Rosa Orozco Bonilla por la comisión del delito de prevaricato por acción agravado, en calidad de autora”.

