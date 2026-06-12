Un narcocamión cayó en un operativo de la Policía en Cundinamarca: más de 370 kilos de cocaína querían meter en Bogotá

Los narcotraficantes utilizan diferentes modalidades para tratar de evadir los controles de las autoridades; la más reciente parece inusual, pero resultó evidente para los investigadores de la Policía en Cundinamarca, quienes lograron descubrir cómo convirtieron un camión cisterna en un vehículo para el narcotráfico.

Nuevo golpe al narcotráfico en el área metropolitana de Cali: incautan 422 kilos de marihuana

El vehículo se movilizaba en la vía entre Girardot, Cundinamarca, y Bogotá. Fue requerido por los policías que, tras una información previa, revisaron el interior del tanque y allí encontraron más de 370 kilogramos de lo que se presume es cocaína.

“En un contundente resultado contra el narcotráfico, uniformados de la Policía de Tránsito incautaron más de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína y capturaron a una persona en la vía Bogotá–Girardot, sector Fusagasugá (Cundinamarca)”, dijo el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía del departamento de Cundinamarca.

El cargamento de cocaína, de acuerdo con la Policía, estaría valorado en más de 3.200 millones de pesos, y resultó particular que intentaran movilizarlo por este corredor vial, que cuenta con amplia presencia de la Policía, constantes operativos y por donde transitan miles de vehículos hacia el corredor turístico de Cundinamarca.

“Logramos igualmente que 1,1 millones de dosis no sean comercializadas en los mercados ilegales de la capital del país. La droga provendría del departamento del Cauca hasta la capital, atravesando el departamento de Cundinamarca, el municipio de Fusagasugá, específicamente en el sector de Chinauta”, señaló el coronel Jair Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca.

El cargamento de cocaína, de acuerdo con la Policía, estaría evaluado en más de 3.200 millones de pesos Foto: El País

Insisten desde la Policía que, gracias a la experiencia de los uniformados, una vez identificado el vehículo se realizó una inspección más rigurosa y, posteriormente, la actitud del conductor permitió establecer que el camión cisterna ocultaba algo, lo que llevó a profundizar la búsqueda.

“Donde nuestros uniformados, gracias al conocimiento adquirido a través del trabajo realizado en las vías nacionales, les permitió detectar este alijo de cocaína. La Dirección de Tránsito y Transporte continúa asestando esta clase de operaciones, golpes a las estructuras criminales, y no permitiremos que las vías nacionales sean utilizadas con fines ilegales”, dijo el oficial.

El vehículo se movilizaba en la vía entre Girardot, Cundinamarca, y Bogotá Foto: Suministrado

El capturado será presentado ante los jueces de control de garantías para la imputación de cargos por tráfico y porte de estupefacientes; se espera que, luego de la judicialización, ayude en el proceso para establecer quiénes eran los propietarios del cargamento.