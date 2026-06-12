Un narcocamión cayó en un operativo de la Policía en Cundinamarca: más de 370 kilos de cocaína querían meter en Bogotá

Los narcotraficantes utilizan diferentes modalidades para tratar de evadir los controles de las autoridades; la más reciente parece inusual, pero resultó evidente para los investigadores de la Policía en Cundinamarca, quienes lograron descubrir cómo convirtieron un camión cisterna en un vehículo para el narcotráfico.
El vehículo se movilizaba en la vía entre Girardot, Cundinamarca, y Bogotá. Fue requerido por los policías que, tras una información previa, revisaron el interior del tanque y allí encontraron más de 370 kilogramos de lo que se presume es cocaína.
“En un contundente resultado contra el narcotráfico, uniformados de la Policía de Tránsito incautaron más de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína y capturaron a una persona en la vía Bogotá–Girardot, sector Fusagasugá (Cundinamarca)”, dijo el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía del departamento de Cundinamarca.
Cargamento de cocaína que tenía como destino Bogotá, fue incautado en las vías de Cundinamarca. Los narcotraficantes usaron un camión cisterna para esconder el estupefaciente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/bYrk7SJpfQ— Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026
El cargamento de cocaína, de acuerdo con la Policía, estaría valorado en más de 3.200 millones de pesos, y resultó particular que intentaran movilizarlo por este corredor vial, que cuenta con amplia presencia de la Policía, constantes operativos y por donde transitan miles de vehículos hacia el corredor turístico de Cundinamarca.
“Logramos igualmente que 1,1 millones de dosis no sean comercializadas en los mercados ilegales de la capital del país. La droga provendría del departamento del Cauca hasta la capital, atravesando el departamento de Cundinamarca, el municipio de Fusagasugá, específicamente en el sector de Chinauta”, señaló el coronel Jair Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca.
Insisten desde la Policía que, gracias a la experiencia de los uniformados, una vez identificado el vehículo se realizó una inspección más rigurosa y, posteriormente, la actitud del conductor permitió establecer que el camión cisterna ocultaba algo, lo que llevó a profundizar la búsqueda.
“Donde nuestros uniformados, gracias al conocimiento adquirido a través del trabajo realizado en las vías nacionales, les permitió detectar este alijo de cocaína. La Dirección de Tránsito y Transporte continúa asestando esta clase de operaciones, golpes a las estructuras criminales, y no permitiremos que las vías nacionales sean utilizadas con fines ilegales”, dijo el oficial.
El capturado será presentado ante los jueces de control de garantías para la imputación de cargos por tráfico y porte de estupefacientes; se espera que, luego de la judicialización, ayude en el proceso para establecer quiénes eran los propietarios del cargamento.