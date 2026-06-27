La cita del gobierno con alias Araña, conocido como el narco VIP, y pedido en extradición por Estados Unidos

Este jueves, en la mañana, siete camionetas blindadas llegaron al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá. En ellas se movilizaban el alto comisionado para la paz, Otty Patiño; el jefe de la mesa de negociación de paz del Gobierno con la llamada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, Armando Novoa, y garantes internacionales de los diálogos con esa disidencia de las Farc.

Golpe al grupo narcotraficante de alias Araña. Le decomisaron una tonelada de cocaína

La cita fue con Geovany Andrés Rojas, alias Araña, conocido como el narco VIP y pedido en extradición por Estados Unidos. Dicho país encendió las alarmas por un posible traslado de Araña a una zona de concentración; el temor es que se fugue. Hasta ahora, el Gobierno Petro ha dicho que los extraditables no podrán ser trasladados a las profundidades del Putumayo.