Golpe al grupo narcotraficante de alias Araña. Le decomisaron una tonelada de cocaína

El Ejército confirmó la incautación de una tonelada de cocaína en el departamento de Nariño, al grupo criminal de las disidencias de las Farc conocido como Comandos de Frontera.

Laboratorio de cocaína encontrado por el Ejército en Nariño. Foto: Ejército

Es de recordar que alias Araña, el considerado narco VIP, es el jefe de dicha estructura ilegal que se encuentra en proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“La operación se realizó en la vereda Santa Brigada, municipio de Córdoba. En el lugar, las tropas y la Policía Judicial encontraron una tonelada de cocaína lista para ser enviada a Centro y Norteamérica, 1035 galones de insumos químicos líquidos, maquinaria industrial y marquillas para identificar los cargamentos. El laboratorio tenía capacidad para producir hasta dos toneladas de droga mensuales”, indicó el Ejército.

Paquete de cocaína de los Comandos de Frontera, según el Ejército. Foto: Ejército

Agregó la autoridad militar: “La investigación reveló que este grupo armado no actuaba solo, dado que tiene alianzas con cárteles de México y redes de distribución en Europa. Los estupefacientes son sacados desde el departamento de Nariño hacia Esmeraldas, Ecuador; allí, la escondían en contenedores de carga para enviarla por mar hacia Centroamérica, México y Estados Unidos".

Así mismo indicó el Ejército que: “con esta operación, el Ejército logró una afectación económica de más de 5000 millones de pesos (unos 1.47 millones de dólares) y la comercialización de un millón de dosis de cocaína”.

Extradición suspendida

Es de anotar que alias Araña cuenta con una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, acción judicial que se encuentra suspendida por parte del presidente Gustavo Petro.

SEMANA reveló que la situación jurídica de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el denominado narco VIP, se encuentra en un verdadero limbo.

Laboratorio de cocaína encontrado por el Ejército en Nariño. Foto: Ejército

Esto después de que el pasado 13 de diciembre de 2025 el presidente Gustavo Petro ordenara suspender su proceso de extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico.