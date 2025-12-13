El presidente Gustavo Petro suspendió la extradición de alias Araña, el narco VIP. Lo justifica por la paz total

El presidente Gustavo Petro suspendió la extradición a los Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el denominado narco VIP, que lidera los Comandos de Frontera. La decisión se da en medio de las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico.

Justamente, alias Araña es solicitado en extradición por “concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento, y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos”.

El documento de la Presidencia, pese a que concede la extradición de este narco, “suspende (...) mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como miembro representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo".

La decisión no es de poca monta y se da cuando el Gobierno de los Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro y a parte de su familia en la lista Clinton.

La extradición de alias Araña había contado con la venia de la Corte Suprema de Justicia, en donde la Sala de Casación Penal concluyó que “se acreditaron todas las exigencias constitucionales y legales que permiten emitir concepto favorable a la solicitud de extradición que formuló el Gobierno de los Estados Unidos de América contra el ciudadano colombiano Geovanny Andrés Rojas, en relación con los cargos contenidos en la acusación sustitutiva”.

Resolución ejecutiva a través de la cual se suspende la extradición de alias Araña. | Foto: Captura de pantalla del documento conocido por SEMANA

Esta no es la primera vez que el Gobierno se la juega a fondo protegiendo a Rojas. Hace ya diez meses, el 12 de febrero de este año, fue sorprendido por el CTI en un exclusivo hotel del occidente de Bogotá, donde participaba en una conversación en el marco de la paz total.

A las 8:15 p. m. de ese día, agentes notificaron a alias Araña de la circular roja de Interpol publicada en su contra ese mismo 12 de febrero, bajo el número A-2082-2-2025, por solicitud de Estados Unidos.

En ese momento, el comisionado de paz, y el Gobierno se emplearon a fondo para tratar de evitar su extradición y le dieron a alias Araña el tratamiento de un narco VIP.

Una bitácora conocida por SEMANA reveló cada detalle de cómo desde el primer momento, mientras Araña se negaba a identificarse, el negociador con los Comandos de Frontera, Armando Novoa, y el comisionado Patiño, trataron de atravesarse al procedimiento.

“Siendo las 21:10 horas, ingresa Otty Patiño, quien solicita se le informe el motivo de la presencia en el lugar del CTI, además del motivo de la circular roja de Interpol. Patiño manifiesta que no se debe continuar con el procedimiento judicial hasta que se tomara contacto vía telefónica con el director del CTI y la fiscal general de la nación”, narra el documento en poder de SEMANA.

Incluso Patiño se comunicó con la fiscal Luz Adriana Camargo para reprocharle de la captura, llamada que puso en altavoz. Sin embargo, la fiscal se mantuvo férrea en el cumplimiento de la orden de Interpol.

Aunque las órdenes de captura contra Rojas fueron suspendidas el 12 de abril de 2024 en el marco de la paz total, esa medida no cobijaba las circulares rojas de Interpol, como lo explicó la Fiscalía.

Araña fue alojado en un prestigioso hotel, luego fue llevado a la Fiscalía, luego por solicitud de Armando Benedetti fue enviado a Cespo, Centro de Estudios de la Policía, lo que generó indignación.

Los Comandos de Frontera son un grupo disidente de la Segunda Marquetalia que está negociando con el Gobierno Petro, bajo esa justificación fue suspendida la extradición.