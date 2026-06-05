La misteriosa araña azul brillante que dejó sin palabras a los científicos en un rincón ‘oculto’ de África

La ciencia sigue sorprendiendo con cada nuevo descubrimiento, demostrando que la naturaleza aún guarda miles de secretos por revelar. Cada año, investigadores y expertos recorren selvas, océanos, montañas y regiones remotas del planeta en busca de nuevas especies que permitan comprender mejor cómo funciona la vida en la Tierra.

Una majestuosa especie fue captada en área protegida: un depredador cada vez más escaso en la naturaleza

Uno de los hallazgos más recientes que llamó la atención fue el de una araña azul brillante descubierta durante una expedición científica en la remota meseta de Lisima, en Angola. La investigación permitió identificar más de 70 posibles nuevas especies para la ciencia.

Según reportaron medios especializados como IFLScience, el estudio se llevó a cabo en febrero y reunió a 16 expertos de distintos países dentro del proyecto Cassai Life Atlas, organizado por The Wilderness Project. La expedición exploró una de las regiones menos estudiadas de África.

Entre los descubrimientos figuran ocho nuevas especies de libélulas, tres de saltamontes y cerca de 60 especies de mariposas y polillas, además de otros insectos poco conocidos. Los científicos destacan que el aislamiento y el difícil acceso a la zona han favorecido la conservación de una biodiversidad única.

Científicos hallan una araña fluorescente y decenas de especies inéditas en África. Foto: Getty Images

Rob Taylor, líder de la expedición y ecólogo conservacionista, aseguró para la fuente en mención que trabajar en un lugar como ese junto a especialistas de distintas áreas fue una experiencia emocionante.

Aunque algunas especies fueron identificadas de inmediato, otras —como escarabajos, arañas y escorpiones— todavía requieren análisis especializados para confirmar si son inéditas para la ciencia.

Entre los hallazgos más llamativos se encuentra una araña cangrejo con fluorescencia azul bajo luz ultravioleta (Smodicinus sp. nov.) y una araña tejedora que imita a las mariquitas como mecanismo de defensa.

La expedición también registró más de 100 especies de libélulas y caballitos del diablo, incluidas 34 nunca antes vistas en la región y ocho completamente nuevas para los especialistas.

Científicos descubren una sorprendente biodiversidad oculta en una remota región de África. Foto: Getty Images

Además, los investigadores encontraron 47 especies de saltamontes y grillos, entre ellas tres nuevas especies de grillos, incluido un peculiar grillo acorazado. Los expertos creen que la cifra de descubrimientos podría aumentar a medida que más especialistas analicen las muestras recolectadas.

La expedición también permitió identificar 24 anfibios, 23 reptiles, varias especies de murciélagos y más de 300 plantas pertenecientes a distintos ecosistemas de la región.