Científicos en Canadá identificaron una nueva especie de reptil marino, catalogado como el “monstruo oceánico muy extraño”. Se trata del denominado Traskasaura sandrae, un elasmosaurio que vivió hace unos 85 millones de años en los mares del Pacífico durante la era de los dinosaurios.

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Los fósiles, descubiertos inicialmente en 1988, pertenecían a un extraño ejemplar de cuello largo que recientemente fue clasificado como una especie nunca antes registrada dentro de este grupo de grandes reptiles marinos.

Un estudio publicado en la revista Journal of Systematic Palaeontology reveló que los fósiles fueron encontrados en la isla de Vancouver, a las orillas del río Puntledge. Los investigadores destacaron que el ejemplar presenta una combinación inusual de características primitivas y avanzadas que no había sido observada en otros animales.

Ilustración del elasmosaurio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los restos, descubiertos originalmente en 1988, permanecieron durante años sin una clasificación definitiva. Ahora, los científicos concluyeron que este depredador marino podía alcanzar hasta 12 metros de longitud y poseía dientes grandes y afilados, ideales para triturar a sus presas en los océanos del período Cretácico Superior.

Además, los investigadores determinaron que este reptil marino poseía un cuello extremadamente largo compuesto por al menos 36 vértebras cervicales bien conservadas, aunque estiman que pudo haber tenido cerca de 50 huesos en esa zona del cuerpo. Esta característica lo convertía en un ejemplar particularmente llamativo.

Ilustración del elasmosaurio. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

El paleontólogo Robin O’Keefe explicó que la criatura presenta una combinación “fascinante y larga lista de caracteres autapomórficos”.

“La identidad del animal que dejó los fósiles ha seguido siendo un misterio. Nuestra investigación, finalmente, lo resuelve. La confusión en torno a este taxón es comprensible. Presenta una mezcla muy extraña de rasgos primitivos. El hombro es diferente a cualquier otro plesiosaurio que haya visto, y he visto varios”, añadió O’Keefe.

La clasificación oficial de la especie fue posible gracias al reciente descubrimiento de un esqueleto juvenil casi completo, analizado por científicos de Marshall University junto con especialistas de Canadá y Chile.

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En 2018, los restos de Traskasaura sandrae fueron seleccionados mediante votación popular como el Fósil Provincial de Columbia Británica, un reconocimiento que destacó la importancia científica e histórica del hallazgo. Actualmente, el esqueleto reconstruido de este antiguo reptil marino se encuentra expuesto en el Museo y Centro de Paleontología de Courtenay, en Canadá.

El nombre Traskasaura fue elegido en honor a Michael y Heather Trask, quienes descubrieron los primeros fósiles de la especie. Por su parte, el término sandrae rinde homenaje a Sandra Lee O’Keefe, recordada por su lucha contra el cáncer de mama y su legado dentro de la comunidad científica.