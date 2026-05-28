El secreto de millones de años que escondía la Antártida: científicos hallan una “cápsula del tiempo” bajo el hielo más antiguo

Este hallazgo podría representar uno de los avances más importantes en el estudio del clima antiguo de la Tierra. Los científicos extrajeron núcleos de hielo en la Antártida oriental que conservan pequeñas burbujas de aire atrapadas hace cerca de seis millones de años. Las condiciones extremas de la región, marcadas por temperaturas muy bajas, intensos vientos y un desplazamiento glaciar extremadamente lento, favorecieron la preservación de este material considerado único por la comunidad científica.

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La investigación fue liderada por Sarah Shackleton, del Woods Hole Oceanographic Institution, y John Higgins, de la Princeton University, quienes forman parte del proyecto COLDEX. Esta iniciativa reúne a 15 instituciones científicas de Estados Unidos bajo la coordinación de la Oregon State University. Gracias a nuevas técnicas de análisis, el grupo de expertos consiguió determinar de manera directa la antigüedad tanto del hielo como del aire contenido en su interior, alcanzando un récord sin precedentes.

Además, los científicos destacaron que estos núcleos de hielo funcionan como auténticos archivos naturales capaces de revelar información detallada sobre el pasado de la Tierra. Según explicó Shackleton, las muestras permiten observar cómo era el planeta millones de años atrás y comprender mejor los cambios climáticos ocurridos a lo largo de la historia.

Los científicos extrajeron núcleos de hielo en la Antártida oriental que conservan pequeñas burbujas de aire atrapadas hace cerca de seis millones de años. Foto: Getty Images

Los científicos extrajeron las muestras a profundidades que oscilaron entre los 150 y 206 metros en la región conocida como Allan Hills Blue Ice Area, ubicada en la Antártida oriental. Este lugar posee características geológicas y climáticas excepcionales que han permitido conservar hielo extremadamente antiguo durante millones de años.

A diferencia de otros proyectos científicos que requieren perforaciones de más de dos kilómetros en el interior del continente, en esta zona el movimiento natural del terreno ha empujado gradualmente el hielo antiguo hacia la superficie.

El descubrimiento de esta “cápsula del tiempo” no marca el final del proyecto. Foto: Getty Images

El descubrimiento es el resultado de varios años de investigaciones adelantadas por el proyecto COLDEX, cuyo objetivo principal era encontrar muestras que superaran el récord de antigüedad alcanzado hasta ahora por los núcleos de hielo. Antes de esta expedición, el registro más antiguo conocido tenía cerca de 2,7 millones de años, mientras que el límite habitual de este tipo de estudios rondaba los 800.000 años.

La importancia de estas muestras radica en que permiten acceder por primera vez a información directa de los períodos del Plioceno y el Mioceno, etapas fundamentales para comprender la evolución del clima terrestre. Gracias a este material, los investigadores podrán analizar cómo era la atmósfera del planeta hace millones de años y comparar esos datos con las transformaciones climáticas actuales.

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Los estudios realizados sobre los isótopos de oxígeno presentes en las muestras indican que esta región de la Antártida experimenta un descenso gradual de temperatura cercano a los 12 grados Celsius durante los últimos seis millones de años.

El descubrimiento de esta “cápsula del tiempo” no marca el final del proyecto, sino el comienzo de una nueva etapa de exploración científica. El equipo de COLDEX anunció futuras campañas de perforación previstas entre 2026 y 2031 con el propósito de encontrar hielo todavía más antiguo y ampliar el registro climático disponible.