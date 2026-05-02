El volcán que escupe oro: científicos revelan el misterio de un extraño fenómeno que desconcierta en la Antártida

¿Alguna vez ha escuchado de un volcán que expulsa oro? Aunque suene sorprendente, este fenómeno ocurre en la Antártida y ha captado la atención de la comunidad científica, que busca comprender su composición y el origen de su inusual comportamiento.

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De acuerdo con información reseñada por la Nasa, en las cercanías del monte Erebus, ubicado en la isla Ross, se presenta un contraste extremo: mientras el agua permanece congelada, la roca se mantiene en estado líquido debido a la actividad volcánica.

Este volcán, el más austral del planeta, continúa activo y libera gases, vapor y, en ocasiones, fragmentos de roca durante sus erupciones. Además, alberga un lago de lava persistente desde 1972.

Gracias a imágenes captadas en 2013 por el satélite Terra, equipado con el instrumento ASTER, los científicos lograron identificar las zonas más cálidas y frías de la isla. En ellas se destaca el lago de lava y las áreas de roca expuesta, que contrastan con el entorno dominado por hielo y nieve.

El aspecto más llamativo es que el volcán emite gases que contienen diminutos cristales de oro. Foto: Getty Images/500px

El monte Erebus fue observado por primera vez en 1841 por James Clark Ross y su cima fue alcanzada en 1908 por una expedición liderada por Ernest Shackleton. En la actualidad, continúa siendo objeto de estudio permanente, con apoyo de bases cercanas como la estación McMurdo y la base Scott, de Nueva Zelanda.

Con una altura de 3.794 metros, el volcán cuenta además con una lengua de hielo de aproximadamente 11 kilómetros que se extiende hacia el estrecho de McMurdo. A pesar de su proximidad al nivel del mar, esta formación apenas se derrite durante el verano y presenta bordes irregulares moldeados por la acción del agua marina.

Actualmente, el monte Erebus es monitoreado de forma constante por científicos, con apoyo de bases cercanas como McMurdo y Scott. Foto: Getty Images/500px

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a los expertos es su capacidad de expulsar diminutos cristales de oro. Según el portal científico IFLScience, estudios recientes han demostrado que el volcán emite ráfagas de gas cargadas con estas partículas.

Se estima que cada día expulsa cerca de 80 gramos de oro, equivalentes a unos 6.000 dólares, y que este polvo puede dispersarse hasta a 1.000 kilómetros de distancia.

Asimismo, un artículo publicado en New Scientist explica que la lava del monte Erebus libera gases a temperaturas cercanas a los 1.000 °C, los cuales transportan oro y otros materiales volátiles.

Al entrar en contacto con el aire, estos gases se enfrían rápidamente por debajo de los 100 °C, lo que provoca la precipitación de diversos elementos, incluidos metales como el zinc y el cobre, a pocos metros de la lava.