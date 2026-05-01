Xbox transforma el PC en una consola con su nuevo modo para Windows 11: así puede activarlo

Xbox ha comenzado a implementar el modo Xbox para PC con Windows 11, una función que permitirá a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego más cercana a la de una consola y optimizada para el uso con mando en ordenadores de mesa, portátiles y tabletas.

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Inicialmente conocida como experiencia de pantalla completa de Xbox (FSE), esta opción se introdujo primero en dispositivos portátiles tipo handheld con Windows 11. Posteriormente, en noviembre del año pasado, la compañía lanzó una versión preliminar para ordenadores y tabletas.

Ahora, con el objetivo de ofrecer una experiencia más inmersiva y trasladar la sensación de consola al entorno PC, Xbox ha anunciado la llegada oficial del modo Xbox para Windows 11, que ya comenzó a desplegarse en mercados seleccionados.

De este modo, los usuarios podrán acceder a una interfaz inspirada en las consolas directamente desde su ordenador o tableta, lo que facilita el acceso a sus juegos en cualquier dispositivo de forma optimizada.

El modo se basa en una versión previa denominada experiencia de pantalla completa. Foto: Getty Images

Según explicó la compañía en su blog, el modo Xbox incorpora una interfaz específica que prioriza la biblioteca de juegos y los títulos más utilizados, con una navegación adaptada al mando para mayor comodidad.

Además, este modo reduce las distracciones en segundo plano al mostrar una interfaz más limpia, aunque los usuarios podrán alternar en cualquier momento entre el modo Xbox y el escritorio tradicional de Windows 11.

La compañía destacó que, al estar basado en Windows, se mantiene “la flexibilidad y libertad propias del juego en PC”, al tiempo que se promueve una experiencia más inmersiva y fluida entre consola y ordenador.

Xbox ha iniciado el despliegue del modo Xbox para PC con Windows 11. Foto: Getty Images

Para activar el modo Xbox en PC, los usuarios deberán acceder a la configuración del sistema, entrar en ‘Windows Update’ y habilitar la opción de recibir las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles. Una vez descargada la actualización, el modo Xbox estará accesible directamente desde el equipo. Este despliegue se está realizando de forma gradual.

“El modo Xbox representa un paso más en nuestro esfuerzo por lograr una experiencia Xbox consistente en todas las pantallas, ofreciendo además más opciones sobre cómo y dónde jugar”, concluyó la compañía.

*Con información de Europa Press