Es oficial: Xbox Game Pass Colombia cambió sus precios, así quedaron los costos de los planes

El panorama para los suscriptores de Xbox en territorio colombiano ha dado un giro radical.

Microsoft ha ejecutado un movimiento doble en su servicio de suscripción: por un lado, una agresiva reducción en las tarifas mensuales de sus planes más populares y, por otro, un ajuste en la ventana de lanzamiento de su franquicia más lucrativa, Call of Duty,.

Así queda la estructura de planes en Colombia

La oferta de servicios se ha reorganizado para atender distintos perfiles de presupuesto y preferencias de plataforma. Así se configuran las opciones actuales:

Acceso Esencial: Por una mensualidad de COP 29.900 , esta opción se centra en el juego colectivo, ofreciendo el multijugador online para consola y una selección rotativa de más de 50 títulos.

Por una mensualidad de , esta opción se centra en el juego colectivo, ofreciendo el multijugador online para consola y una selección rotativa de más de 50 títulos. Gama Premium: Con un valor de COP 39.900 , eleva el catálogo a más de 200 juegos. Bajo este formato, las producciones propias de Xbox llegan a la biblioteca un año después de su debut oficial.

Con un valor de , eleva el catálogo a más de 200 juegos. Bajo este formato, las producciones propias de Xbox llegan a la biblioteca un año después de su debut oficial. Experiencia Ultimate: El plan insignia sufrió el recorte de precio más notorio, bajando de COP 80.900 a COP 49.900. Por este valor, el usuario accede a más de 400 juegos, juego en la nube y membresías integradas como EA Play y Ubisoft+ Classics.

“Los próximos títulos de Call of Duty llegarán a Xbox Game Pass Ultimate aproximadamente un año después de su lanzamiento”, comentó Xbox Colombia.

Especializado para PC: Quienes juegan en PC cuentan con un plan de COP 41.900 que incluye lanzamientos inmediatos (salvo excepciones específicas) y las ventajas de la suscripción de Electronic Arts.

La nueva política para Call of Duty

Uno de los puntos más relevantes de esta actualización es el cambio en la estrategia de lanzamientos para la franquicia Call of Duty. Microsoft ha confirmado que las futuras entregas desarrolladas por Activision no llegarán al servicio de forma inmediata el día de su estreno.

“A partir de este año, los futuros títulos de Call of Duty no se incorporarán a Game Pass Ultimate ni a PC Game Pass en sus lanzamientos. Los nuevos juegos de Call of Duty se agregarán a Game Pass Ultimate y PC Game Pass durante la siguiente temporada navideña (aproximadamente un año después), mientras que los títulos de Call of Duty existentes que ya están en la biblioteca seguirán estando disponibles”.

Los próximos títulos de Call of Duty se sumarán al servicio cerca de un año después. Foto: Xbox

Igualmente, la empresa comentó que los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate seguirán contando con acceso a un amplio catálogo de cientos de videojuegos tanto en consolas Xbox como en PC. La suscripción incluye entregas recientes de la saga Call of Duty, recompensas dentro de los juegos, la posibilidad de jugar en línea en consola y estrenos destacados disponibles desde su lanzamiento.