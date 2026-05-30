El negocio detrás del adiós de Call of Duty: Warzone en PS4 y Xbox One

La industria del videojuego vuelve a marcar una transición obligatoria hacia hardware más reciente. Esta vez, el movimiento afecta directamente a millones de jugadores: Call of Duty: Warzone dejará de funcionar en consolas de generación anterior, empujando a la compra de nuevos dispositivos en un contexto de aumento de precios globales.

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Fin del soporte en consolas de generación anterior

Activision ha confirmado que cesará el soporte de Call of Duty: Warzone en PlayStation 4 y Xbox One para finales de este año. La decisión obliga a los jugadores a migrar hacia hardware más moderno como PlayStation 5 o Xbox Series X/S si quieren seguir accediendo al popular título multijugador.

El fin de Warzone en consolas antiguas empuja a los jugadores hacia PS5 y Xbox Series X/S. Foto: Getty Images

Este movimiento no es aislado, sino que coincide con una reestructuración más amplia del ecosistema de la franquicia.

La hoja de ruta: fechas clave del cierre progresivo

La compañía actualizó su página de soporte tras anunciar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4, previsto para el próximo otoño en múltiples plataformas, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC.

La hoja de ruta establecida para el cierre de Call of Duty: Warzone en consolas antiguas incluye tres momentos clave:

4 de junio : retirada del juego de las tiendas digitales de PlayStation 4 y Xbox One, impidiendo nuevas descargas.

: retirada del juego de las tiendas digitales de PlayStation 4 y Xbox One, impidiendo nuevas descargas. 25 de junio : eliminación de la tienda interna de ambas consolas.

: eliminación de la tienda interna de ambas consolas. Finales de año: con el lanzamiento de la nueva temporada de Call of Duty: Modern Warfare 4, el juego dejará de estar disponible definitivamente.

Un cierre progresivo, pero con margen limitado

Aunque el acceso se restringe de forma escalonada, Activision ha aclarado que los jugadores que ya tengan instalado Call of Duty: Warzone podrán seguir utilizándolo hasta el final de la sexta temporada, siempre que lo mantengan en su biblioteca de juegos.

Sin embargo, el horizonte es claro: el soporte técnico y la continuidad del juego en consolas de anterior generación tienen fecha de caducidad.

Activision permitirá mantener el acceso temporal al juego en consolas antiguas. Foto: PlayStation

El movimiento ocurre en un contexto sensible: las consolas de nueva generación han experimentado incrementos de precio en distintos mercados, lo que eleva la barrera de entrada para los jugadores.

Subidas de precio que agravan el salto generacional

En el caso de Microsoft, los ajustes de precios en Estados Unidos incluyeron aumentos de 20 dólares para la Xbox Series S, de 50 dólares para la Xbox Series X y de 70 dólares para la versión de 2 TB.

Por su parte, Sony también ajustó sus tarifas en Europa. La PlayStation 5 estándar alcanzó los 649,99 euros, mientras que la Digital Edition llegó a los 599,99 euros, tras varias revisiones de precio. La PlayStation 5 Pro también subió hasta los 899,99 euros actuales.

*Con información de Europa Press.