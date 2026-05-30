Cronología del desastre: ¿qué le pasa a un astronauta si se quita el casco en el espacio por 60 segundos?

Imaginar la vida fuera de la atmósfera terrestre sin un equipo especial es visualizar un escenario de desastre casi instantáneo. Aunque en el cine a veces se presentan huidas heroicas, la realidad científica dictada por agencias como la NASA indica que el espacio es un entorno de una hostilidad absoluta donde el cuerpo humano no podría sobrevivir ni un solo segundo desprotegido.

Estudio científico revela cómo la gravedad puede afectar el cerebro de los astronautas tras pasar varios meses en el espacio

Los primeros 15 segundos: el apagón de la conciencia

Si un astronauta cometiera el error de retirarse el casco, el cronómetro de la supervivencia empezaría a correr de forma agresiva. El primer sistema en fallar sería el cerebro. Debido a que en el espacio el oxígeno es prácticamente inexistente, el cuerpo se quedaría sin combustible vital rápidamente.

La supervivencia en el espacio se mide en segundos cuando un astronauta queda sin casco y sin oxígeno. Foto: Getty Images

De acuerdo con la NASA, en apenas 15 segundos, la persona perdería el conocimiento. Esto ocurre porque el intercambio de gases en los pulmones se invierte; en lugar de recibir oxígeno, la falta de presión exterior hace que el aire salga del cuerpo violentamente. Si esta situación se prolongara hasta los 4 minutos, se producirían daños cerebrales que ya no tendrían vuelta atrás.

La transformación física bajo el vacío

Uno de los conceptos más difíciles de asimilar es la baja presión del aire en el vacío. En la Tierra, la atmósfera “empuja” el cuerpo y mantiene los líquidos en su sitio; sin esa presión, el cuerpo humano experimenta un fenómeno aterrador: los fluidos corporales comienzan a vaporizarse.

Esto significa que la humedad en los ojos, la boca y otros tejidos intentaría convertirse en gas y escapar del organismo. No es una explosión como en las películas, sino una pérdida masiva de la integridad líquida del cuerpo que ocurre mientras el individuo ya ha perdido el sentido de la realidad por la asfixia.

Un asalto térmico y solar extremo

Mientras el cuerpo lucha internamente, el entorno exterior lanza ataques desde varios frentes. Las temperaturas en el espacio no son estables; un astronauta podría enfrentarse a un frío gélido de -100°C o a un calor abrasador de 120°C, dependiendo de si está bajo la sombra o recibiendo luz directa.

La luz solar directa en el espacio es tan intensa que puede causar daños graves en la visión sin un visor adecuado. Foto: Getty Images

Además, sin el filtro de la atmósfera o el visor especial de un traje (que suele estar recubierto de oro para proteger la vista), el resplandor directo del Sol causaría daños severos en los ojos. A esto se suma la radiación espacial, que actúa de forma invisible pero letal, aumentando drásticamente el riesgo de contraer enfermedades graves o cáncer por la exposición a ondas energéticas solares y rayos cósmicos.

El peligro de los proyectiles invisibles

Incluso si el astronauta pudiera aguantar la respiración (lo cual sería contraproducente por la presión), existe un riesgo físico mecánico. El espacio está lleno de polvo espacial. Aunque suene inofensivo, estas partículas viajan a velocidades tan altas que funcionan como balas reales, capaces de herir gravemente a una persona que no cuente con el escudo de su traje.

El veredicto de los 60 segundos

Al llegar al minuto sin casco, el astronauta estaría en un estado de inconsciencia profunda, con sus fluidos internos alterados por la falta de presión y su piel expuesta a temperaturas extremas y radiación dañina.

El traje espacial no es solo ropa; es, en esencia, una nave espacial individual diseñada para mantener la presión, proveer aire y servir de escudo contra un entorno que intenta destruir la vida humana de múltiples formas simultáneas. Sin él, al llegar a los 4 minutos, tal como señala la NASA, la persona sufriría un daño cerebral irreparable.