¿Podría ser el comienzo de la caída de Sam Altman? Anthropic sería la IA más valiosa del planeta, superando a OpenAI

La industria de la tecnología ha vivido un giro inesperado que pone en entredicho el liderazgo absoluto de Sam Altman al frente de OpenAI. Anthropic, la firma creada por los hermanos Amodei y responsable del modelo Claude, ha logrado lo que parecía imposible: superar a los creadores de ChatGPT en valor de mercado, convirtiéndose oficialmente en la startup de inteligencia artificial más valiosa del planeta.

El coloso de Anthropic

Un salto financiero sin precedentes

El cambio de mando se consolidó tras una impresionante operación de búsqueda de capital (lo que en el mundo financiero se llama una “ronda de financiamiento”), donde Anthropic logró recaudar 65.000 millones de dólares. Gracias a este impulso de los inversores, el valor total de la empresa se ha disparado hasta los 965.000 millones de dólares, dejando atrás los 852.000 millones en los que OpenAI fue tasada recientemente.

Anthropic usará chips Trainium de Amazon Web Services para sus modelos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Más allá de los nombres conocidos: ¿Cuánto vale Anthropic?

Con su valoración actual, Anthropic ya es más grande que gigantes históricos de la computación como Intel, AMD u Oracle.

De hecho, si Anthropic cotizara hoy en la bolsa de valores, estaría peleando un puesto entre las 15 empresas más importantes del mundo, situándose en un nivel de riqueza similar al de la cadena de supermercados Walmart, tal como señala Hipertextual.

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El combustible de la IA: Centros de datos y supercomputadoras

Anthropic ha revelado que sus ingresos actuales (lo que proyectan ganar en un año) ya superan los 47.000 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de ese dinero se reinvierte en “poder de cómputo”, que básicamente es el alquiler de computadoras extremadamente potentes para que Claude pueda seguir “pensando” y aprendiendo.

Un ejemplo de esta inversión es su reciente alianza con SpaceX, la empresa de Elon Musk. Anthropic pagará la astronómica cifra de 1.250 millones de dólares mensuales hasta 2029 para utilizar sus centros de datos especializados. Este gasto masivo explica por qué necesitan atraer constantemente a nuevos inversores con sumas de dinero tan elevadas.

La compañía de Elon Musk sería clave en el crecimiento futuro de Claude. Foto: Getty Images

¿Un bofetón definitivo para Sam Altman?

Aunque OpenAI sigue siendo el nombre más popular para el gran público, este movimiento financiero representa un cambio de percepción en los mercados.

Por ahora, Anthropic ha ganado el asalto financiero, dejando a OpenAI en una posición de perseguidora por primera vez en años.