Estudio revela que la pantalla de su celular tiene más bacterias que un inodoro: este es el método correcto para desinfectarlo

Se puede pasar gran parte del día con el celular en la mano, pero son pocas las veces que se podría pensar en lo que vive sobre la superficie de este dispositivo, ahora, un estudio realizado por la Universidad de Barcelona ha arrojado una cifra que invita a la reflexión: la pantalla de un teléfono puede albergar hasta 600 bacterias diferentes, lo que representa una carga de suciedad 30 veces mayor que la que se encuentra habitualmente en la tapa de un inodoro.

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¿Qué tipo de “huéspedes” viven en su pantalla?

El uso constante y la falta de higiene convierten a estos dispositivos en el hogar ideal para diversos microorganismos.

La pantalla del celular puede convertirse en un refugio para bacterias debido al contacto constante con las manos y otras superficies. Foto: Getty Images

Entre los más comunes se encuentran:

Estafilococos y estreptococos: Bacterias que frecuentemente están en contacto con la piel y pueden causar infecciones.

Bacterias que frecuentemente están en contacto con la piel y pueden causar infecciones. Enterobacterias y Escherichia coli: Microbios que suelen estar asociados al entorno intestinal.

“El traspaso de estos organismos no es potencialmente peligroso para sus dueños, pero sí puede representar una amenaza para aquellos que no pueden producir una respuesta inmune adecuada, por ejemplo, personas portadoras del VIH”, señala Medical Assistant, una clínica especializada en salud ocupacional y prevención de riesgos laborales.

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El “botiquín” de limpieza para su móvil

Usar un trapo cualquiera con agua o productos de limpieza del hogar puede ser contraproducente y dañar el equipo. Para la desinfección, se necesita:

Un mondadientes (palillo de madera).

Un hisopo de algodón (bastoncillo).

Alcohol isopropílico (un tipo de alcohol que se evapora rápido y es ideal para electrónica).

Agua destilada (agua purificada sin minerales).

Un paño de microfibra (como el de limpiar las gafas).

Una toalla suave y seca.

Paso a paso para una higiene profunda

Para proteger la integridad de su dispositivo, Medical Assistant indica que los pasos a seguir son:

El uso de un paño de microfibra ayuda a eliminar suciedad y bacterias sin rayar la pantalla ni la carcasa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Apagado preventivo: Antes de empezar, se debe apagar el celular para evitar cortocircuitos o toques accidentales en la pantalla. Retirada de suciedad sólida: Usar el mondadientes para limpiar con mucho cuidado los orificios como el puerto de carga o los altavoces. Luego, repase las esquinas más difíciles con el hisopo. La mezcla desinfectante: Preparar una solución con partes iguales (por ejemplo, 200 ml de cada uno) de agua destilada y alcohol isopropílico. Limpieza de superficies: Humedecer ligeramente el paño de microfibra con esta mezcla y pásalo por la pantalla y todo el cuerpo del teléfono. Se puede usar el hisopo humedecido para las zonas donde el paño no llega.

Es fundamental no aplicar el líquido directamente sobre el celular, especialmente si no es resistente al agua, para evitar que la humedad se filtre al interior. Una vez terminada la limpieza, se debe pasar un paño seco para eliminar cualquier rastro de humedad y espera unos minutos a que el dispositivo esté totalmente seco antes de volver a encenderlo.